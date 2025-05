Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő LMBTQ-tematikájú dokumentumfilmet, a kölcsönzési díjból befolyt nettó bevételt pedig a Budapest Pride-ot is szervező Szivárvány Misszió Alapítványnak ajánlja fel.","shortLead":"A Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál június 30-ig online elérhetővé tesz hét kiemelkedő...","id":"20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e867daf-7ee7-4dfc-83aa-ff9c34f2a6b1.jpg","index":0,"item":"8230b3ce-45fd-4196-bafb-6ad0c4939565","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Online-hozzaferheto-filmekkel-all-ki-a-Pride-mellett-a-Verzio","timestamp":"2025. május. 08. 13:49","title":"Online hozzáférhető filmekkel áll ki a Pride mellett a Verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert, hogy a nyilvánosságnak szánt mondataival szemben nem békepárti. ","shortLead":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert...","id":"20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"17ce588e-e6a4-47fb-9bb8-71bfa6895c78","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 08. 17:49","title":"Azzal vádolja a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy vezérkari főnökként Ukrajna pártján állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzétettünk egy feladatot, és arra biztattuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Íme, a zárófeladat.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartottunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap...","id":"20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6b790-91ce-42b6-b6c1-919363584534.jpg","index":0,"item":"1faffd76-dfc4-4df0-86c9-2e298de8e30d","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Gondolkozz-velunk-Tavaszi-bongeszo-Szexi-a-matek-20","timestamp":"2025. május. 08. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Tavaszi böngésző – Szexi a matek 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","shortLead":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","id":"20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"ec0f5021-b130-4213-9d8c-b0b9c79232ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","timestamp":"2025. május. 09. 13:46","title":"Az amerikai autóipar szereplői kiakadtak a britekkel kötött vámmegállapodáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","shortLead":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","id":"20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"02443fbc-811c-45ae-a312-21ddc9d30bfb","keywords":null,"link":"/elet/20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","timestamp":"2025. május. 09. 13:28","title":"„Te jó isten, Rob lett az” – így reagált testvére az új pápa megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","shortLead":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","id":"20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"16e247d0-7a74-4dda-af84-b92ecf4bba0d","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","timestamp":"2025. május. 07. 21:27","title":"Pintér Sándor kiszámolta, mennyi csoki van a Túró Rudin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív, mesterséges intelligencia által vezérelt tanulási rendszerhez, ami egyénre szabhatóvá teszi a matematika oktatását.","shortLead":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív...","id":"20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231.jpg","index":0,"item":"fb1bb89c-e9fd-47c2-a975-13aa6e5ca24c","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 08. 16:00","title":"Már tesztelik a filléres matekfelmérő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]