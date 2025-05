Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Dobszay jános, Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más politikusokkal szemben végigvitt lejáratási technikák ezúttal nem működnek, ezzel azonban még korántsem ürült ki Orbán Viktor eszköztára, kérdés, hogy meddig kész elmenni. Közben a Tisza visszalő: most éppen azt teregette ki, hogy a békepártiságát évek óta sulykoló Fidesz már 2023-ban „átállt a háború felé vezető út nulladik fázisára.”","shortLead":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más...","id":"20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9836bac1-66b9-495a-b430-a388ef28f4fe","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","timestamp":"2025. május. 10. 07:00","title":"A Tisza elleni háború sokadik fázisa: a Fidesz-propaganda golyói nem fogtak Magyar Péteren, jön a jogi nehéztüzérség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a2f0b1-e301-4afa-9c0d-47c40a2c2b99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland férfi 39 éves volt, ő a nyolcadik áldozata a balesetnek. A jacht roncsait próbálták kiemelni a mélyből.","shortLead":"A holland férfi 39 éves volt, ő a nyolcadik áldozata a balesetnek. A jacht roncsait próbálták kiemelni a mélyből.","id":"20250509_buvar-Mike-Lynch-luxusjacht-bayesian-baleset-elsullyedt-szicilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a2f0b1-e301-4afa-9c0d-47c40a2c2b99.jpg","index":0,"item":"43de37b3-a039-464d-9129-c564b2052811","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_buvar-Mike-Lynch-luxusjacht-bayesian-baleset-elsullyedt-szicilia","timestamp":"2025. május. 09. 20:18","title":"Meghalt egy búvár, aki Mike Lynch luxusjachtjának kiemelésén dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és teljes tűzszünetről. Néhány perccel az amerikai elnök bejelentése után Isaq Dar pakisztáni külügyminiszter is megerősítette, hogy a szembenálló felek egyezségre jutottak az azonnali és átfogó fegyvernyugvásról.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és...","id":"20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"96fead58-0f05-492d-b950-3d19f14e668f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","timestamp":"2025. május. 10. 14:25","title":"India és Pakisztán azonnali tűzszünetről egyezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni, hogy amit az izraeli vezetés művel, az az USA érdekeit veszélyeztetheti a Közel-Keleten. Válogatás a világlapok híreiből.","shortLead":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni...","id":"20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"18915ba0-e05d-4bdb-80a6-99ce54d546f8","keywords":null,"link":"/360/20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","timestamp":"2025. május. 10. 08:43","title":"Magyar az utolsó remény, hogy békésen le lehessen váltani Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros lenne. Erdogan kijelentette: a siker első feltétele a tűzszünet.","shortLead":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros...","id":"20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"e40c8822-91a5-498d-9673-500bb3079159","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","timestamp":"2025. május. 11. 14:11","title":"Erdogan is szeretné, ha Törökország lenne az orosz-ukrán béketárgyalások helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet, hogy nem kettő, hanem három tagja van.","shortLead":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet...","id":"20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489.jpg","index":0,"item":"c2245d5d-3a55-4d63-88e1-006bdb87a2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","timestamp":"2025. május. 09. 19:03","title":"Semmi máshoz nem hasonlító, eddig sosem látott bolygó jöhetett létre a Földtől nem is olyan messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","shortLead":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","id":"20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2.jpg","index":0,"item":"938db97f-4b45-45c7-ab11-11cc82904cf8","keywords":null,"link":"/elet/20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","timestamp":"2025. május. 09. 18:07","title":"Néhány órával a kinevezése után lemondott a svéd nemzetbiztonsági tanácsadó a Grindrre korábban kitett fotói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]