[{"available":true,"c_guid":"db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon. ","shortLead":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon. ","id":"20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876.jpg","index":0,"item":"e9fa338f-439c-41bf-a49d-a3e593d549f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","timestamp":"2025. május. 11. 08:11","title":"Gyorsabb 100–200-ra, mint 0–100-ra: újabb rekordot döntött a Koenigsegg Jesko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti a szélsőjobbos jelöltet az Európai Unióban.","shortLead":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti...","id":"20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12.jpg","index":0,"item":"8d974f28-2a20-4ac7-89ae-16e7107d8634","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","timestamp":"2025. május. 09. 18:34","title":"A szélsőjobboldali Simion elleni szavazásra kérik a híveiket a romániai magyar egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök levele szerint a kitiltott képviselők a bizottsági üléseken részt vehetnek helyettesítéssel.","shortLead":"A házelnök levele szerint a kitiltott képviselők a bizottsági üléseken részt vehetnek helyettesítéssel.","id":"20250509_orszaggyules-kover-laszlo-hazelnok-gelencser-ferenc-kitiltas-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27cf3c93-0995-4a97-a4d7-e2f4db0c29bd.jpg","index":0,"item":"e6caa8dd-638c-44c4-8f79-f696da50a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_orszaggyules-kover-laszlo-hazelnok-gelencser-ferenc-kitiltas-bizottsag","timestamp":"2025. május. 09. 17:17","title":"Kövér László levelet küldött a parlamentből kitiltott Gelencsér Ferencnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","id":"20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b.jpg","index":0,"item":"ce843bb2-816b-4eeb-b816-2879c7a3cd98","keywords":null,"link":"/elet/20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","timestamp":"2025. május. 09. 16:27","title":"„Nagyon sokszor eszembe jutott az öngyilkosság” – Noszály Sándor a mentális betegségéről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","shortLead":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","id":"20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf.jpg","index":0,"item":"2559918d-91a3-4308-99b3-07b49e6c3e27","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","timestamp":"2025. május. 10. 15:45","title":"Nem vesztette el zaklató aktualitását Ember Mária újra megjelent Siratóének című antológiája a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3272f96-be37-490f-9b25-5e364c66e82a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sietni kellett a Budapest-Belgrád vasúttal.","shortLead":"Sietni kellett a Budapest-Belgrád vasúttal.","id":"20250509_dunaharaszti-budapest-belgrad-vasut-korbeaszfaltozott-villanyoszlop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3272f96-be37-490f-9b25-5e364c66e82a.jpg","index":0,"item":"1c3581b7-2337-42b3-a965-8176415685b0","keywords":null,"link":"/elet/20250509_dunaharaszti-budapest-belgrad-vasut-korbeaszfaltozott-villanyoszlop","timestamp":"2025. május. 09. 19:45","title":"Az út közepén hagytak és körbeaszfaltoztak egy villanyoszlopot Dunaharasztiban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még előtte, a várakozás óráiban megnéztük azt is, milyen volt a hangulat, mennyire voltak szigorúak a biztonsági intézkedések a Szent Péter téren, kik és miért álltak órákat egy kis kéményt kémlelve.","shortLead":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még...","id":"20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de.jpg","index":0,"item":"404e4dbe-4157-4ed9-a278-ce6764588405","keywords":null,"link":"/360/20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 16:38","title":"Zarándokok, turisták, de még Orbán-fanok is voltak a Szent Péter téren – helyszíni riport Rómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki méltató szavak, vastaps és kedves ismerősök közepette ünnepelte közönség előtt 90. születésnapját. Miért nevezték Véres Vilmosnak a diákjai, miben hasonlítanak a kutyák a kereskedelmi televíziók nézőihez, és hogyan kell intellektuálisan gátlástalannak lenni?","shortLead":"A sikeres élet tele van kudarcokkal, ezek határozzák meg, mire viszi az ember – mondja Csányi Vilmos etológus, aki...","id":"20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769eec1a-e25d-4483-9440-adafa69f8360.jpg","index":0,"item":"672ca834-58e0-478c-8518-c5f19521d5ba","keywords":null,"link":"/360/20250509_csanyi-vilmos-90-eves-szuletesnap","timestamp":"2025. május. 09. 17:43","title":"„Az életnek nincsen értelme, az életnek gyönyörűsége van” – 90 éves lett Csányi Vilmos, akit a kíváncsiság tart fiatalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]