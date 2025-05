Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán mérnökök olyan új optikai kábelt fejlesztettek, amivel egy másodperc alatt lehetne átküldeni a világ egyik pontjáról a másikra a Netflix teljes kínálatát.","shortLead":"Japán mérnökök olyan új optikai kábelt fejlesztettek, amivel egy másodperc alatt lehetne átküldeni a világ egyik...","id":"20250530_adatatvitel-optikai-kabel-adatatviteli-sebesseg-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608.jpg","index":0,"item":"037cba8b-1d65-42c6-a874-36d03ace94e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_adatatvitel-optikai-kabel-adatatviteli-sebesseg-rekord","timestamp":"2025. május. 30. 18:33","title":"1 millió GB/másodperc: rekordsebességgel továbbítja az adatokat az új japán kábel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","shortLead":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","id":"20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2.jpg","index":0,"item":"f269bed6-fad5-4612-976f-812820a1098d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","timestamp":"2025. május. 30. 08:54","title":"Kristálytól bódultan, jogsi nélkül menekült a rendőrök elől egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején játszódó filmet, a Rádiót. ","shortLead":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején...","id":"20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393.jpg","index":0,"item":"67a66cf4-c337-4345-adec-3baf2cb15411","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","timestamp":"2025. május. 29. 16:00","title":"„Önökkel vagyunk, legyenek velünk” – állásukat vesztették, de nem voltak hajlandók hazudni a prágai tavasz újságíró hősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének mérlegében.","shortLead":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének...","id":"20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"df450a0c-93ef-482e-ba0d-5b0135c23d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:38","title":"Felszívódott Bayer Zsolt cégének profitja, miután tavaly nem kapott támogatást a Szerencsejáték Zrt.-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daed7f3-934b-4df9-bd17-fe2aa3b812a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel felére olvadt a nyereség, de stabil képet nyújt a vállalat állapota, amely folyamatosan bővíti a kecskeméti üzemét.","shortLead":"Közel felére olvadt a nyereség, de stabil képet nyújt a vállalat állapota, amely folyamatosan bővíti a kecskeméti...","id":"20250529_A-kecskemeti-Mercedes-is-megerezte-az-autoipar-valsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daed7f3-934b-4df9-bd17-fe2aa3b812a4.jpg","index":0,"item":"e94c5316-f1d7-4db5-9fcf-bc27efe82763","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_A-kecskemeti-Mercedes-is-megerezte-az-autoipar-valsagat","timestamp":"2025. május. 29. 11:56","title":"A kecskeméti Mercedes is megérezte az autóipar válságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú meghallgatása után fogják újratárgyalni az egész pert. ","shortLead":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú...","id":"20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47.jpg","index":0,"item":"c7c8d33b-5aa2-4bf5-b2ca-a4d64145f7d4","keywords":null,"link":"/sport/20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","timestamp":"2025. május. 30. 19:08","title":"Az egyik bíró médiaszereplése miatt tárgyalják újra Maradona orvosi stábjának perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét pedig sikerként értékeli James J. Carafano, az amerikai elnök tanácsadója és a Heritage Foundation vezető elemzője, aki arról is beszélt a HVG-nek, hogy miért tisztelik és mi miatt intenék óvatosságra Orbán Viktort az amerikai konzervatívok.","shortLead":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét...","id":"20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487.jpg","index":0,"item":"99d8e796-61d4-4cda-8987-4c79e558aa64","keywords":null,"link":"/360/20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","timestamp":"2025. május. 29. 14:01","title":"Trump tanácsadója: Veszélyes pozícióba sodródhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","shortLead":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","id":"20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d.jpg","index":0,"item":"886f2843-364f-4b6b-9cc5-ff0bb43f7ff7","keywords":null,"link":"/360/20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","timestamp":"2025. május. 29. 07:30","title":"The Daily Telegraph-cikk: Az EU-pária Magyarország segít Kínának megindítani az elektromos autók invázióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]