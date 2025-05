A Trónok harcát, a Szex és New Yorkot, valamint a Harry Pottert is betilthatják Oroszországban – írja a Newsweek. A hír értelmezéséhez egy kicsit messzebbről kell indítanunk.

Oroszországban csökken a népesség, és ez független a háborútól, már az évtized elején is azt prognosztizálta az ENSZ, hogy 2050-re 12 millió emberrel laknak majd kevesebben az országban, mint 2020-ban laktak. A putyini rendszer egyik legsúlyosabb kihívása ez, aminek hátterében a természetes fogyás és az elvándorlás áll, ám a kormány ezek egyikével sem tud vagy akar mit kezdeni, úgyhogy nem maradt más számára, mint a kényszerítő pótcselekvések halmozása.

Ezek egyike volt még tavaly év végén, hogy a Duma elfogadott egy olyan törvényt, amely betiltotta a gyermekvállalás elutasítását népszerűsítő információk terjesztését az interneten, a tömegtájékoztatásban, a filmekben és a reklámokban is. Az ezt megszegő magánszemélyeket akár 400 ezer rubeles bírság is sújthatja (kb. 1,8 millió forint), míg a tisztviselők esetében ez 800 ezer rubel (kb. 3,6 millió forint), a jogi személyeknél meg akár 5 millió rubel (kb. 22,2 millió forint) is lehet.

Ezen törvény szellemében eljárva az orosz médiahatóság, a Roszkomnadzor el is rendelte, hogy a gyermekmentes ideológiát népszerűsítő filmeket el kell távolítaniuk a szolgáltatóknak a felületeikről, legyen szó akár a közösségi médiáról vagy az online mozicsatornákról.

És hogy mik számítanak ilyen tartalmaknak? Hát a Szex és New York, a Trónok harca, a Kártyavár és a Harry Potter is. Utóbbinál érezhették a hatóság emberei, hogy kifejtést igényel, hogy egy alapvetően gyerekekről szóló történetben hol is rejtőzik a gyerekvállalás elkerülésének népszerűsítése. Ott, hogy McGalagony professzornak nincs gyereke, bár azt még az orosz médiahatóság is elismeri, hogy a történetből nem derül ki, hogy ez miért alakult így.

Ugyanakkor az orosz állam igyekszik támogatásokkal ösztönözni az állampolgárok gyerekvállalási kedvét, és természetesen az orosz rendszer sajátosságaiból fakadóan már meg is jelentek a nem túlságosan átgondolt, ám az új iránynak nagy lelkesedéssel megfelelni akaró kezdeményezések. Például az Orjoli régió kormányzója kitalálta, hogy 100 ezer rubellel (kb. 440 ezer forint) jutalmazza a teherbe esett iskolás lányokat.

A történetnek van egy olyan szomorú folytatása, hogy a kormányzó kezdeményezése ragadósnak bizonyult, már Nyugat-Szibériában, illetve a Kemerovói és a Brjanszki területen is bevezettek hasonló jutalmazási projekteket. Most ott tart az ügy, hogy vita zajlik róla a Dumában, mennyire jó ötlet iskolásoknak pénzt adni azért, hogy szüljenek.

De nyilván nem ez a baj, hanem hogy egyszer csak orvul megjelenhet a tévé képernyőjén McGalagony professzor, és kiheverhetetlen csapást mér az oroszországi demográfiára.