[{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","shortLead":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","id":"20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e.jpg","index":0,"item":"5819e8d2-5ee4-4be9-aaf1-51bbeec227a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","timestamp":"2025. május. 27. 17:35","title":"Rendőrségi razzia volt egy illegális autós rendezvényen Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb az emberek életminősége egy friss felmérés szerint. Az ország évi több ezer magyart vonz a jobb megélhetés és jobb élet reményében, külföldiként azonban gyakran szinte lehetetlen lakást és munkát szerezni. Ma már, azt mondják, nem is lehet gyorsan sok pénzt összeszedni. Beszéltünk olyan háromgyerekes anyával is, aki épp a vagyonát éli fel odakint, mert a magyar orvosok már lemondtak nagybeteg lányáról.","shortLead":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb...","id":"20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9.jpg","index":0,"item":"df56a97c-7df6-4a14-90f7-c085a6562047","keywords":null,"link":"/360/20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","timestamp":"2025. május. 28. 19:30","title":"„Más mocskát takarítani szörnyű érzés volt” – jól hangzik, de bitang nehéz magyarként boldogulni a világ egyik legjobb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét pedig sikerként értékeli James J. Carafano, az amerikai elnök tanácsadója és a Heritage Foundation vezető elemzője, aki arról is beszélt a HVG-nek, hogy miért tisztelik és mi miatt intenék óvatosságra Orbán Viktort az amerikai konzervatívok.","shortLead":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét...","id":"20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487.jpg","index":0,"item":"99d8e796-61d4-4cda-8987-4c79e558aa64","keywords":null,"link":"/360/20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","timestamp":"2025. május. 29. 14:01","title":"Trump tanácsadója: Veszélyes pozícióba sodródhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen megoldható, mostanra rájöttek, mégsem.","shortLead":"Orbán a februári évértékelőben lebegtette be a nyugdíjasoknak a visszajáró áfát. Akkor azt mondták, egyszerűen...","id":"20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034.jpg","index":0,"item":"c71ce5cd-d1a4-4d03-be11-c62bee47e2f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_nyugdijasutalvany-afa-visszaterites-helyett-kormanyinfo-gulyas-gergely-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:34","title":"Tényleg egy egyszeri utalvánnyá fokozzák le az Orbán Viktor által az időseknek beígért áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","shortLead":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","id":"20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f.jpg","index":0,"item":"898e9768-4a70-4889-b334-964bccc1ce9e","keywords":null,"link":"/sport/20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","timestamp":"2025. május. 29. 06:07","title":"Hátrányból fordítva győzött a Chelsea a Konferencia-liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd","c_author":"Földes András","category":"vilag","description":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond Izraelben is. Kérdés viszont, miért utazott a magyar külügyminiszter az antiszemitizmus elleni konferenciára.","shortLead":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond...","id":"20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd.jpg","index":0,"item":"a2d53086-997f-4fe5-8ab8-489abb8ad52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","timestamp":"2025. május. 28. 18:04","title":"Szijjártó szerint az EU azért bünteti Magyarországot, mert kiűztük az antiszemitizmust terjesztő migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]