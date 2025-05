Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","shortLead":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","id":"20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2.jpg","index":0,"item":"f9fd0809-d26a-4f55-b2d3-9ff533efa970","keywords":null,"link":"/elet/20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","timestamp":"2025. május. 28. 10:02","title":"Észtországból Oroszországba SUP-ozott egy francia férfi, két hónapra lecsukták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit csak ezeken az eszközökön lehet használni.","shortLead":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit...","id":"20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46.jpg","index":0,"item":"3f67743c-e5e5-44e8-8751-ec021b80a9b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. május. 28. 11:03","title":"Csaknem 15 évet kellett várni a WhatsApp újdonságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. 