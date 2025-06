Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f47f85e-f6a0-4a46-a317-1b7bfa2efe21","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Megőrizte a meccs elején megszerzett előnyét a címvédő.","shortLead":"Megőrizte a meccs elején megszerzett előnyét a címvédő.","id":"20250601_noi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-odense","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f47f85e-f6a0-4a46-a317-1b7bfa2efe21.jpg","index":0,"item":"e9a82f6a-ccc2-4f7c-8f66-960434f85247","keywords":null,"link":"/sport/20250601_noi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-odense","timestamp":"2025. június. 01. 19:44","title":"Végig vezetve nyerte meg hetedszer is a Győr a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","shortLead":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","id":"20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12.jpg","index":0,"item":"bea417b9-e64b-4df2-b9d6-4e912256599b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","timestamp":"2025. június. 02. 07:21","title":"Év Magyar Autója 2026: eldördült a startpisztoly, indul a legjobb autók új versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és a non-plus-ultra kategóriás méregdrága A90 Final Editiont is rendesen meghajtottuk.","shortLead":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és...","id":"20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a.jpg","index":0,"item":"5d0552bb-fcf0-472e-a7f2-ad44251664f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 02. 08:01","title":"70 millió forintos elérhetetlen álom: versenypályáztunk a Toyota Supra búcsúzó verzióival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni a fogyasztásukat – mondja Bart István klímapolitikai szakértő, akinek Napozószékek a Titanicon címmel jelent meg kötete a klímaváltozásról.","shortLead":"A technológia az egyetlen reményünk az éghajlat megmentésére, mert úgy tűnik, az emberek nem akarják visszafogni...","id":"20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3faca8ea-fd8a-44ba-8919-dc4c3565c85c.jpg","index":0,"item":"533830ef-09dd-4446-958c-567acc3d76c0","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-bart-istvan-klimapolitika-klimavaltozas-kina-interju","timestamp":"2025. június. 01. 08:30","title":"„A magyar kormány klímapolitikájára erős kettest adnék. A bukástól a napenergia felhasználása mentette meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","shortLead":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","id":"20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77.jpg","index":0,"item":"c92074b4-9499-437d-af7d-7a6aab6f0c00","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","timestamp":"2025. június. 01. 13:24","title":"Három hónap alatt több mint 3500 büntetőeljárást indított a rendőrség az új drogellenes hadjárata keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","shortLead":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","id":"20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d.jpg","index":0,"item":"ebb0870e-2fcb-4c2b-8775-46a08d89aa2b","keywords":null,"link":"/elet/20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 14:04","title":"Mégis megtartható a vasárnap délutáni szivárványos menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]