[{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról, hogy valamiféle biztonsági garanciát mégis vállaljon Washington Európa védelme érdekében.","shortLead":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról...","id":"20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d.jpg","index":0,"item":"de4167f4-9113-4434-9a45-78f0199fa325","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","timestamp":"2025. február. 27. 13:11","title":"A második világháború utáni brit–amerikai kapcsolatok egyik legnehezebb tárgyalása áll Keir Starmer előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java részét átveszi. Máté 2015 óta nemcsak szervezi a kormányfő programjait, a java részükön ott is van. Sok szál köti Békés megyéhez, cége, szántói vannak arra, vagyonnyilatkozataiból pedig az is kiderül, hogy egy év alatt el tud költeni 43 milliót nyom nélkül.","shortLead":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java...","id":"20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b.jpg","index":0,"item":"e6e37908-f851-4891-b136-d9c2ac1a770f","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 17:08","title":"Havasi Bertalan utódja, Máté János kondorosi földbirtokos titokzatosabb, mint Columbo felesége, vagyonából pedig tízmilliók tűntek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai mesterségesintelligencia-asszisztenssel próbát tenni?","shortLead":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai...","id":"20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306.jpg","index":0,"item":"8431d29a-31ea-4ff8-88ab-a510c06596f4","keywords":null,"link":"/360/20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Cicás cukiság vagy európai MI-alternatíva? Egy kis francia cég felvette a kesztyűt az óriásokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli rendkívüli uniós csúcsra. Costa nemcsak az európai fővárosokba, hanem Kijevbe is küldött egy meghívót.","shortLead":"Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kiküldte meghívólevelét a tagállami vezetőknek a jövő csütörtöki, brüsszeli...","id":"20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8cdb1157-12b0-485c-8cfe-a0cf3a5afe06","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_eu-csucs_orban_zelenszkij","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Brüsszelben találkozik Orbán és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]