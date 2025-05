Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg, hogy az orosz hadseregről terjesztett valótlan állításokat.","shortLead":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg...","id":"20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78.jpg","index":0,"item":"ecce72d2-28d1-495d-8f42-5a36556b2268","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","timestamp":"2025. május. 28. 21:14","title":"Kalinyingrádban házkutatást tartottak több, politikai ügyekben eljáró ügyvédnél, egyiküket hazaárulással is meggyanúsították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","shortLead":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","id":"20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2.jpg","index":0,"item":"6e6bb4ff-3736-4bf2-813c-6466aced535c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","timestamp":"2025. május. 29. 08:37","title":"Soha nem született annyira kevés magyar gyerek, mint idén áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","shortLead":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","id":"20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb.jpg","index":0,"item":"a63f6d16-a761-4e77-a3d0-7b8a2249c5b2","keywords":null,"link":"/elet/20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","timestamp":"2025. május. 27. 15:53","title":"Betiltják az oroszok, hogy kereszt nélkül ábrázoljanak templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem ugyanúgy jelentkezik a hosszú Covid.","shortLead":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem...","id":"20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228.jpg","index":0,"item":"0c494daf-9beb-4fdc-8c0e-1df97450c259","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 28. 20:03","title":"A gyerekeket is gyötri a hosszú Covid, de másként, mint a felnőtteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varga Lajos és Fellegi Áron közös céget alapított.","shortLead":"Varga Lajos és Fellegi Áron közös céget alapított.","id":"20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19.jpg","index":0,"item":"4897847a-b079-47a2-b06b-193d1140592f","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","timestamp":"2025. május. 29. 06:15","title":"Uniós pénzek felhasználásában segít Montenegróban a Valton-tulaj és a volt fejlesztési miniszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","shortLead":"A Tesla-vezér egy nappal azután tette meg a bejelentését, hogy kritizálta Donald Trump költségvetési törvényjavaslatát.","id":"20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"d8d55ba6-31aa-4941-b1ec-c87b896d8726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_elon-musk-tavozas-amerikai-kormanyzat-doge-donald-trump-koltsegvetes","timestamp":"2025. május. 29. 05:51","title":"Távozik Elon Musk a DOGE éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal és a Tisza játszik össze, a DK szerint az egész ügy katyvasz.","shortLead":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal...","id":"20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95.jpg","index":0,"item":"de266fd9-ef3b-41bf-a7be-8e799ce02049","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:28","title":"Vitézy Dávid a BKV-botrányról: MSZP–Fidesz-összeborulást láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]