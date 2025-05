Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 24. 19:30","title":"Akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","shortLead":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","id":"20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3.jpg","index":0,"item":"709be6a6-d0ef-4e29-94d1-137f069169f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","timestamp":"2025. május. 23. 12:52","title":"Részben elviszik az Audi Q3 gyártását Győrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55dbe7b-eefd-4972-8c6a-51bd299fcfe9","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Az idei súlyos fagyok miatt újra felmerült: vajon lábon lőtte magát a magyar kajszibarack-termesztés, amikor a korai, piacos mediterrán fajtákhoz fordult a magyar klasszikusok helyett? A klímaváltozás a legnagyobb gond a hazai gyümölcsösöknél vagy máshol kell keresni a baj forrását?","shortLead":"Az idei súlyos fagyok miatt újra felmerült: vajon lábon lőtte magát a magyar kajszibarack-termesztés, amikor a korai...","id":"20250524_fagykar-fagyturo-barack-gyumocs-gyumolcsfa-kerteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d55dbe7b-eefd-4972-8c6a-51bd299fcfe9.jpg","index":0,"item":"3195f7f2-0c14-452a-9706-c90c621cf46b","keywords":null,"link":"/360/20250524_fagykar-fagyturo-barack-gyumocs-gyumolcsfa-kerteszet","timestamp":"2025. május. 24. 10:00","title":"Itt az ideje pisztáciára cserélni a kajszit a kertben? És tényleg íztelenebbek a mostani gyümölcsök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","shortLead":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","id":"20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"c66bfeaa-1aff-4cf1-9f62-cbc446df8130","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","timestamp":"2025. május. 23. 13:04","title":"Rendőri intézkedés közben meghalt egy bolgár férfi Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","shortLead":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","id":"20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59.jpg","index":0,"item":"68643c8e-389d-49c4-9b3e-29239b2490d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","timestamp":"2025. május. 25. 07:21","title":"Bukólámpás olasz időgép ez a 44 évesen bejáratósan új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e22b4f8-b2d0-4431-8f15-d4b6ace0c121","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A német zöldpárti Daniel Freund a magyar ellehetetlenítési törvény miatt fellármázza az EP-képviselőket, de ezen túlmenően, immár a liberális Moritz Körnerrel az oldalán kezdeményezte, hogy Németország járjon közbe a magyar szavazati jog részleges megvonása érdekében","shortLead":"A német zöldpárti Daniel Freund a magyar ellehetetlenítési törvény miatt fellármázza az EP-képviselőket, de ezen...","id":"20250524_daniel-freund-magyar-szavazati-jog-megvonasa-az-eu-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e22b4f8-b2d0-4431-8f15-d4b6ace0c121.jpg","index":0,"item":"9057146e-6130-4864-b9f3-459f5d02505c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_daniel-freund-magyar-szavazati-jog-megvonasa-az-eu-ban","timestamp":"2025. május. 24. 09:53","title":"Német képviselők a magyar szavazati jog megvonását akarják elérni az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","shortLead":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","id":"20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd.jpg","index":0,"item":"745bff85-9723-4035-a66f-747fb593b896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. május. 23. 14:33","title":"180 000 000+ jelszó került ki a netre, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]