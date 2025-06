Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Model Y-nak köszönhetően Norvégiában kiugróan sokat javultak a Tesla eladási számai.","shortLead":"A felfrissített Model Y-nak köszönhetően Norvégiában kiugróan sokat javultak a Tesla eladási számai.","id":"20250603_bedurrantak-a-tesla-eladasok-a-villanyautok-mekkajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571.jpg","index":0,"item":"75e0f220-951a-470f-a2c1-cbb19a993475","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_bedurrantak-a-tesla-eladasok-a-villanyautok-mekkajaban","timestamp":"2025. június. 03. 08:41","title":"Bedurrantak a Tesla-eladások a villanyautók Mekkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d455b5f-4037-4805-995b-686a60ff1c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közösségi oldalakon tűntek fel a felvételek, amik kirobbantották a botrányt. ","shortLead":"Közösségi oldalakon tűntek fel a felvételek, amik kirobbantották a botrányt. ","id":"20250602_mongolia-tuntetes-miniszterelnok-fia-luxus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d455b5f-4037-4805-995b-686a60ff1c50.jpg","index":0,"item":"478708af-d54e-4918-b4f1-148e487851cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_mongolia-tuntetes-miniszterelnok-fia-luxus","timestamp":"2025. június. 02. 10:38","title":"Tömegek vonultak utcára Mongóliában a miniszterelnök fiának luxizása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt főpolgármester-jelölt egymást revolverezi a közlekedési vállalat szerződéseivel, pedig a korrupciót és adócsalást eredményező kontraktusban a Fidesz is nyakig benne van.","shortLead":"Ha a kormány machinációi miatt nem omlana össze a főváros, a budapesti tömegközlekedés még összeomolhat. A két volt...","id":"20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37743804-de7c-4d29-ba2b-85ac61863fc4.jpg","index":0,"item":"0200734d-489f-4a4e-861f-5741adfce2fa","keywords":null,"link":"/360/20250602_karacsony-vitezy-bkv-szerzodes-bolla-fuzik","timestamp":"2025. június. 02. 06:30","title":"Versenyt fut Karácsony és Vitézy, hogy kit sodor el előbb a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","shortLead":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","id":"20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"98eff04e-bf2d-4ac4-91b3-545e9e1fe8d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:32","title":"Csökkent a Coop boltok mögött álló cég nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","shortLead":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","id":"20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a.jpg","index":0,"item":"1de691dd-a3b9-4a03-aa38-19cc0ee96fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","timestamp":"2025. június. 03. 09:46","title":"Már a lakosság is inkább külföldre menekíti a pénzét az állampapírok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]