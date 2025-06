Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"Fontos felhívást tett közzé a Yettel: a személyes- és banki adataira pályáznak a csalók, mutatjuk, mire figyeljen.","id":"20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89086758-5b54-4258-bbf7-254141a3b0ca.jpg","index":0,"item":"926bf107-c730-4804-86c2-762cfd9d3751","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_yettel-figyelmeztetes-csalas-sms-atveres-szemelyes-adatok","timestamp":"2025. június. 06. 14:33","title":"Figyelmeztetést küldött ki a Yettel: ha kapott ilyen SMS-t, azonnal törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383b366e-caa5-4423-a279-2779e6ecffc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly jegyezték el egymást.","shortLead":"Tavaly jegyezték el egymást.","id":"20250605_Szakitott-Chris-Martin-es-Dakota-Johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/383b366e-caa5-4423-a279-2779e6ecffc7.jpg","index":0,"item":"c61868d8-d39b-45ee-bb97-a69386f21354","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Szakitott-Chris-Martin-es-Dakota-Johnson","timestamp":"2025. június. 05. 16:05","title":"Szakított Chris Martin és Dakota Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.","shortLead":"36 fokban ücsörgött a magára hagyott kisfiú egy szekszárdi játszótéren. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult...","id":"20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/109658cf-f1a9-4a78-a306-c75a444b61d3.jpg","index":0,"item":"79737b1c-3933-4165-b4fa-b3382068f5bd","keywords":null,"link":"/elet/20250605_6-eves-fiu-jatszoter-felugyelet-nelkul-szekszard","timestamp":"2025. június. 05. 15:31","title":"Otthagytak a játszótéren egy 6 éves kisfiút a nagyszülei, és elmentek vásárolgatni meg fodrászhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d130a0-473f-469b-8e48-2ed90e4128c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Magyarország nem egyenlő a kormányával, Budapest meg végképp nem.","shortLead":"A főpolgármester szerint Magyarország nem egyenlő a kormányával, Budapest meg végképp nem.","id":"20250606_Hiaba-a-kormanyzati-tiltas-Karacsony-Gergely-kiteszi-a-Pride-zaszlot-a-budapesti-varoshazara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d130a0-473f-469b-8e48-2ed90e4128c6.jpg","index":0,"item":"9d9d85d5-27d3-4be0-803b-3eb745637d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Hiaba-a-kormanyzati-tiltas-Karacsony-Gergely-kiteszi-a-Pride-zaszlot-a-budapesti-varoshazara","timestamp":"2025. június. 06. 09:49","title":"Karácsony Gergely kiteszi a Pride-zászlót a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami tulajdonban lévő épület felújítására és berendezésére 300 millió forintot biztosított a kormány – értesült a HVG. Információink szerint tavaly november óta 25 millió forintot költöttek a ház ingóságaira. ","shortLead":"A köztársasági elnök tavaly decemberben költözött be a Karády-villaként ismert budapesti ingatlanba, az állami...","id":"20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b0629f-249d-45f4-881b-40923995595b.jpg","index":0,"item":"fa104562-1578-4c04-b754-17e86a35509b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Sulyok-Tamas-rezidencia-haromszazmillio-forint-felujitas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Háromszázmillió forintból újították fel Sulyok Tamás lakhelyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más országokra is kiterjed. A fedett akciók teljesen új dimenziót adnak a konfliktusnak, amely a jelek szerint egyáltalán nem csillapodik.","shortLead":"A The Washington Post biztonságpolitikai szakírója szerint a véres viszály immár nem csupán Oroszországra, hanem más...","id":"20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"12007a74-7e9f-42f2-b62c-2239022d6f03","keywords":null,"link":"/360/20250606_David-Ignatius-Oroszorszag-Ukrajna-piszkos-haboru-Magyarorszag","timestamp":"2025. június. 06. 17:27","title":"David Ignatius: A most kezdődő piszkos háború átterjedhet Magyarországra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","shortLead":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","id":"20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"efc6b6d2-4677-4561-babd-4afa414356e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","timestamp":"2025. június. 06. 12:05","title":"A kulisszák mögött már próbálják elsimítani Trump és Musk ellentétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]