„Hello Karácsony on the left side!” – az országos főépítész is beszállt a Szabadság-szobor-vitába

Hétfő délelőtt írtuk meg, hogy elkészült, és fel is helyezték a Szabadság-szobor talapzatára azt az óriás kőkeresztet, amelynek ötlete korábban heves vitákat váltott ki.

Majd Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon azt írta a szoborról: „A kereszt nem lehet politikai furkósbot. Aki Budapest megkérdezése nélkül, a szobor alkotójának örökösei ellenére a keresztet a Szabadság-szobor talapzatába erőltette, nem tiszteli, hanem használja ezt a jelképet. Vagyis megszentségteleníti ezt a sokunk számára fontos szimbólumot, és sebet ejt Budapesten is. Aki ilyet tesz, az biztosan nem lehet felelős konzervatív, legfeljebb ostoba politikai haszonleső.”

A fentebbi posztra azóta reagált Lánszki Regő országos főépítész, építészeti államtitkár is. „Hello Karácsony on the left side!” – ezzel az Emil.RuleZ! slágerére emlékeztető sorral kezdte bejegyzését, majd kifejtette, hogy „a magyar szabadság története elválaszthatatlan a keresztény államiságtól. Aki ezt eltagadja, nem szabadságot véd, hanem történelmet hamisít”.

Majd arra is kitért Lánszki, hogy a Szabadság-szobor felújításával visszaadják Budapest elhanyagolt értékét a városnak, ahogy a Várkert Bazár, a Vár, a Millenáris, a Vigadó vagy a Kossuth tér esetében. „Más is megtehette volna, mi tettük meg” – fogalmazott, majd azt ígérte, hogy jövő tavasszal készül el teljes egészében a Citadella és a Szabadság-szobor környezete.

Korábban a HVG birtokába jutott egy látványterv arról, hogy a Citadella több mint 20 milliárd forintba kerülő felújítása során nemcsak a szobor újul meg, hanem a talapzatra egy kereszt is kerül. Ez a terv heves vitát vitát váltott ki: a főváros főépítésze, Erő Zoltán úgy vélte, semmi szükség az eredeti koncepció megváltoztatására és egy újabb szimbólum elhelyezésére a szimbólumokkal egyébként is telezsúfolt területen.