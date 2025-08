Így néz ki az észak-koreai turistaparadicsom, ahová csak oroszokat engednek be külföldről

Bár hivatalosan nem fogad külföldi látogatókat az észak-koreai rezsim új, tengerparti üdülőkomplexuma Vonszanban, tizenhárom orosz turistát júliusban mégis beengedtek nyaralni – írja az egyik orosz vendég beszámolói alapján a The Wall Street Journal.

Az óriási, turistáknak ezreire, nem pedig tucatjaira méretezett üdülőtelep az átadásakor még a felpörgetni remélt turizmus és a totalitárius vezetés alatt álló ország állítólagos virágzásának presztízsberuházása volt, ám megnyitása után szinte azonnal be is zárták, legalábbis a külföldiek előtt.

Tizenhárom orosz állampolgárt ugyanakkor beengedtek, akiknek a nyaralása egybeesett Szergej Lavrovnak, az Oroszországi Föderáció külügyminiszterének Kim Dzsong Unnál tett háromnapos hivatalos látogatásával. A találkozónak is a fővárostól nagyjából 120 kilométerre fekvő tengerparti üdülőhely adott otthont. A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint a diktátor saját jachtja fedélzetén is fogadta az orosz delegációt. Az orosz TASZSZ hírügynökség azóta már azt is bejelentette, hogy a következő orosz turistacsoport augusztus elején érkezhet a csak számukra megnyitott üdülőbe.

Az amerikai lap szakértője szerint ez a kivételezés az orosz turistákkal egyértelmű jele annak, hogy Moszkva és Phenjan is egyre fontosabbnak tartja a két ország közötti minél jobb viszonyt.

A 35 éves szentpétervári állatorvos, Daria Zubkova egyike volt a 13 orosz látogatónak, és az országban szokatlan módon számos videófelvételt is készíthetett az üdülőben, amelyeket később a Wall Street Journal is közzétett. Ezeken óriási létszámra méretezett – legalábbis küllemében – a nyugati színvonalnak is megfelelő vendéglátó infrastruktúra látható. Beszámolójából pedig különös ártáblázat rajzolódik ki: sört például durván kétszáz forintnyi valutáért kaphatott, tíz perc wifihasználat már majdnem 600 forintba került a külvilágtól elszigetelt diktatúrában. Arcmasszázsért ötezer forintnál is nagyobb összeget kellett fizetni, jetskit viszont ingyen „bérelhetett”. Egy műanyag gyerekjátéknak tűnő, ballisztikusrakéta-modellt 160 ezer forintnyi összegnél is drágábban vehetett volna meg szuvenírként.