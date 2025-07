Máris lezárták a külföldi turisták előtt Észak-Korea tengerparti üdülőkomplexumát

Kevesebb mint három héttel a megnyitása után váratlanul „ideiglenesen” lezárták a külföldi látogatók előtt Észak-Korea legújabb turistaparadicsomát. A Vonszan város tengerpartján július elején átadott, 20 ezer vendég befogadására felkészített helyszínt eredetileg úgy hirdették, hogy mind a külföldről érkező, mind a belföldi turistákat fogadja majd – írja a BBC.

A phenjani vezetés a turisztikai ágazat felfuttatását várta az üdülőkomplexum megépítésétől, amely négy kilométer hosszan nyúlik el a tengerparton. A kivitelezést 2018-ban kezdték el, hotelek, éttermek, bevásárlóközpontok sorát és egy víziparkot is felépítettek – jogvédő szervezetek szerint nem kímélve a kemény körülmények között dolgoztatott munkaerőt.

Észak-Korea a koronavírus-járvány miatt évekre teljesen lezárta határait, az utóbbi időben viszont igyekszik minél több turistát bevonzani, s korábbi értesülések szerint éppen e célból, elsősorban pénzes külföldieknek építették az új üdülőövezetet.

A helyszíne, Vonszan városa fontos katonai létesítményeknek – köztük rakétaegységeknek – is otthont ad, mégis engedélyezték, hogy más országok állampolgárai is beutazzanak a telep vendégeiként – eddig. A hírek szerint a frissen átadott komplexumba szinte azonnal érkeztek is nemzetközi turisták, oroszok, nagyjából abban az időben, amikor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorral találkozott a városban.