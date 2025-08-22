Lovaskocsival száguldozott Kazincbarcikán, öt hónapra eltiltották a hajtót – videó

Nem szokványos közlekedési szabálysértésről osztott meg képeket a borsodi rendőrség a közösségi oldalán. Egy térfigyelő kamera vette fel, hogy egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva hajtott ki egy érkező autó elé. A hatóság szerint a hajtó nem jelezte az irányváltást, nem adott elsőbbséget, és még az utasait is kockázatnak tette ki – egyikük ráadásul állva utazott a kocsin.

NA EZ MEREDEK!🚨 🐴Egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva kihajtott egy autó elé az úton – a manővert egy térfigyelő kamera rögzítette. A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin. ⚖️ A következmény: 250.000 forint pénzbírság és 5 hónapos eltiltás a járművezetéstől. 🚦 A szabályok mindenkire vonatkoznak – még a lovaskocsira is!

A felelőtlenség miatt a sofőrt 250 ezer forint pénzbírsággal sújtották, és 5 hónapra eltiltották a járművezetéstől. A hatóságok emlékeztettek: a közlekedési szabályok lovaskocsira éppen úgy vonatkoznak, mint más járművekre.