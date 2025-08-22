Lovaskocsival száguldozott Kazincbarcikán, öt hónapra eltiltották a hajtót – videó
Nem indexelt és nem is adott elsőbbséget.
HVG
Nem szokványos közlekedési szabálysértésről osztott meg képeket a borsodi rendőrség a közösségi oldalán. Egy térfigyelő kamera vette fel, hogy egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva hajtott ki egy érkező autó elé. A hatóság szerint a hajtó nem jelezte az irányváltást, nem adott elsőbbséget, és még az utasait is kockázatnak tette ki – egyikük ráadásul állva utazott a kocsin.
A felelőtlenség miatt a sofőrt 250 ezer forint pénzbírsággal sújtották, és 5 hónapra eltiltották a járművezetéstől. A hatóságok emlékeztettek: a közlekedési szabályok lovaskocsira éppen úgy vonatkoznak, mint más járművekre.
