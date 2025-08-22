Százötven éve állt utoljára ennyi ember egymás vállára – videó

Olyan pillanatnak lehettek tanúi kedden a spanyol Sant Magí fesztivál résztvevői, amely beírja magát Tarragona város történetébe: egy csoportnak sikerült felépítenie és lebontania egy nyolcemeletes emberoszlopot, amit utoljára csaknem 150 évvel ezelőtt láthatott a közönség ugyanitt – írja a helyi Tac12 hírportál.

A katalán hagyományban „castells”-nek nevezett emberi tornyok a régió egyik legismertebb kulturális látványosságának számítanak. A Jove de Tarragona társulás bravúrja az ünnep csúcspontja volt, hiszen a csapat korábban már több nagyszabású toronnyal is előrukkolt, de a nyolcemeletes oszlop először sikerült nekik. A torony csúcsán ráadásul egy kisfiú állt.

Más csoportok is kiemelkedően szerepeltek. A Sant Pere i Sant Pau csapata fennállásának egyik legjobb eredményét érte el: sikeresen megépítettek egy bonyolult, ötágú tornyot, majd két nyolcszintes építményt is.

A kimagasló teljesítményről a Castells en Xarxa spanyol Facebook-oldal osztott meg egy videót.

345K views · 4.8K reactions | Històrica Colla Jove de Tarragona! 147 anys després, descarreguen un pilar de 8 èpic. #castells #castellsenxarxa | Castells en Xarxa Històrica Colla Jove de Tarragona! 147 anys després, descarreguen un pilar de 8 èpic. #castells #castellsenxarxa.

A nyitókép forrása: Credit Rubén Lucía / NurPhoto / NurPhoto via AFP