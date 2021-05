Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet.","shortLead":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan...","id":"20210505_erste_bank_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54194b-c373-451e-a380-79943507f5e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_erste_bank_hitel","timestamp":"2021. május. 05. 10:25","title":"Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és biztosítások; ezek közül a legfiatalabb a fogyasztóbarát személyi kölcsön, melyet jelenleg hét hitelintézet kínál az ügyfeleknek. Mivel tudnak többet ezek a hitelek, mint a hagyományos személyi kölcsönök? Tényleg olcsóbbak, vagy találhatunk kedvezőbbet is a piacon? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és...","id":"20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c295a62-3ac8-4bd6-8122-b81e38b2b5e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Tényleg olcsóbb a fogyasztóbarát személyi kölcsön a hagyományosnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","shortLead":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","id":"20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f872fc4d-c39e-4b0a-801f-b499ded0fa54","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","timestamp":"2021. május. 05. 20:05","title":"Hatszor vitték kórházba, de mindig hazaküldték a végstádiumú rákos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f9353-029d-4cdc-b1c6-88ba9171a772","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. május. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mire jó a vakcinaigazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás Gergely, hogy Becsó Zsolt korábban koronavírusosan ült be egy parlamenti szavazásra.","shortLead":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás...","id":"20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc69bb0-146c-49a8-b361-5bb36ff76e52","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 06. 13:21","title":"Nem árulta el Gulyás, hogy tesztelték-e a Fidesz-frakciót Becsó Zsolt fertőzöttsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május végén jöhet el az ideje.

","shortLead":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május...","id":"20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66949a70-ed30-4960-b729-f6332760452f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","timestamp":"2021. május. 06. 13:39","title":"Gulyás elmondta, hogy ötmillió beoltottnál milyen korlátozásokon enyhíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","shortLead":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","id":"20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d54c-829e-4c8d-b00c-a2adf5c4481b","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","timestamp":"2021. május. 04. 17:24","title":"Arrébb rakta Belgium határát egy földműves, mert zavarta a traktorozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]