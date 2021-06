Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében több, meglévő jogszabályt hatékonyabbá tesznek, de számítanak a tagállamok nagyobb együttműködésére is. A belső biztonság megerősítése érdekében az EU-nak el kellene fogadni az új menekültügyi jogszabályt.","shortLead":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében...","id":"20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66869431-5048-4968-b8c8-af18756fe443","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","timestamp":"2021. június. 02. 13:56","title":"Megerősítené a schengeni övezetet az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","shortLead":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","id":"20210602_fidesz_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2115aab-e5df-4c0e-a84d-784ae033ccc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_fidesz_fudan","timestamp":"2021. június. 02. 14:27","title":"„Elvesztették a józan eszüket” – Fideszes politikusok reagáltak a Kínának üzenő utcanévtáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán nem érzi magát annak.","shortLead":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán...","id":"20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871e14b-93a1-4fe9-b7ec-9525fbd36fe6","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","timestamp":"2021. június. 02. 11:17","title":"Tom Hardy: „Színész vagyok, persze, hogy szexeltem már férfival”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította a háztartásokat. Ugyanakkor immár számos digitális eszköz segít átlátni a káoszt.","shortLead":"Sokaknak kellett hirtelen megtanulniuk a munkahelyükön kívül dolgozni, és ez komoly feladat elé állította...","id":"202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0845fe95-807a-4391-8c6e-cf8fe5aa115e","keywords":null,"link":"/360/202121__home_office__digitalis_segitok__negy_fal_kozott_szabadon__nagy_rakas_rend","timestamp":"2021. június. 01. 14:00","title":"Nem lesz kaotikus az otthoni munka, ha ezeket a programokat használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan, brutális tény, ugyanakkor az ellenzék végre összeállt, így teljesen nyitottnak látszik a verseny. Így összegzi a kilátásokat Will Collins Budapesten dolgozó tanár, aki a Newsweeknek küldött hosszú cikkben foglalta össze véleményét.



","shortLead":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan...","id":"20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726bbe88-7cb4-4e15-9b36-45e72fdb48d9","keywords":null,"link":"/360/20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","timestamp":"2021. június. 02. 07:38","title":"Newsweek: A választásokig még megfordulhat Orbán szerencséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. A keresőcéget ezekben egyáltalán nem felhasználóbarát gyakorlattal vádolják.","shortLead":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek...","id":"20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb2ab-a360-4d92-9118-88d198b67665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","timestamp":"2021. június. 02. 08:03","title":"A Google akkor is gyűjthette a helymeghatározási adatokat Androidon, amikor a felhasználó tiltotta ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","id":"20210602_544_loerovel_debutalt_a_BMW_i4_M50_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be257b0c-ee37-49da-bdca-2fb9419541b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_544_loerovel_debutalt_a_BMW_i4_M50_villanyauto","timestamp":"2021. június. 02. 07:59","title":"544 lóerővel debütált a BMW i4 M50 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]