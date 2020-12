Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz EP-képviselője, a később lemondott Szájer József is részt vett.","shortLead":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz...","id":"20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99f7a0-1fdd-4a0f-9818-63b68f5b849f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 02. 07:12","title":"Szájer állítólag hivatlanul ment el a számára végzetes buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","shortLead":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","id":"20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc1a4bd-58f3-4dfb-bcea-c5cf37bd5926","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","timestamp":"2020. december. 02. 10:01","title":"Fedél nélkül él a legendás punk zenekar egykori frontembere – gyűjtés indult érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes lenne csökkenteni annak idejét. Úgy vélik, járványügyi szempontból 7-10 nap is elegendő lehet a megfigyelésre.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes...","id":"20201202_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3abe5e-5e74-4b72-8738-1995861f0be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 02. 20:03","title":"Új ajánlással állt elő az amerikai járványügy: 7-10 nap is elég lehet a karanténra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","shortLead":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","id":"20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f75505-6934-4a5a-9fe1-110f9ccdef03","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","timestamp":"2020. december. 02. 06:00","title":"Tizenegy gyermek halt meg a jemeni támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma viszont nem volt még ilyen magas az országban a járvány kezdete óta.

","shortLead":"A halálos áldozatok száma viszont nem volt még ilyen magas az országban a járvány kezdete óta.

","id":"20201202_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e6c672-3240-45f0-80de-40f5a1d5baa4","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 02. 14:31","title":"Egy hét alatt 10 százalékkal csökkent az új fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","shortLead":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","id":"20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1739124-9a2f-425e-b753-f06a56dedc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","timestamp":"2020. december. 02. 12:30","title":"A szemét lehet a következő nagy állami konc(esszió) Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi tengerek felől elérik a szárazföldet, és egyre mélyebben nyomulnak annak belseje felé. ","shortLead":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi...","id":"202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3882ad71-da91-4373-ab35-5708b74fb526","keywords":null,"link":"/360/202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:00","title":"Miért jutnak egyre messzebb a szárazföldön a hurrikánok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]