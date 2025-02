Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és repülőgépeiről lett híres.","shortLead":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és...","id":"20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327.jpg","index":0,"item":"11149436-75bb-41d8-ab2d-f7ac79f2bc28","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","timestamp":"2025. február. 18. 15:53","title":"Tovább terjeszkedik Romániában a Szíjj László-féle Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","id":"20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853.jpg","index":0,"item":"844461d8-eed5-4fb2-a152-c97cd23d752e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Jön a BYD ígéretes új szuperakkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség a művelethez.","shortLead":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség...","id":"20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f.jpg","index":0,"item":"b81a79c3-fa28-48c6-ac55-d51b68d047b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","timestamp":"2025. február. 18. 11:03","title":"24 év után jött újdonság a Nokia 3310-hez: USB-C csatlakozóval is tölthető (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit tegyen Európa? Oldja meg a saját védelmét, miután, úgy tűnik, Amerika már nem a szövetségese? Vagy ajánljon fel valamit Trumpnak, és ne mondjon le az Egyesült Államokról? Ezt latolgatják a nyugati elemzők a müncheni biztonságpolitikai konferencia botrányos eseményei után. Trump „közbenjárása” az általános vélemény szerint a legrosszabb várakozásokat váltotta valóra.","shortLead":"Mit tegyen Európa? Oldja meg a saját védelmét, miután, úgy tűnik, Amerika már nem a szövetségese? Vagy ajánljon fel...","id":"20250219_trump-putyin-europa-haboru-nato-ukrajna-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"980ee8ee-c5e6-437e-bcc2-895bbcf40381","keywords":null,"link":"/360/20250219_trump-putyin-europa-haboru-nato-ukrajna-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 19. 11:16","title":"Európát megalázták, de van még mód, hogy elkerüljük a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új márkával jelentkezik a sussexi hercegné, most a Netflixszel karöltve próbálja megvetni a lábát a lekvárbizniszben. ","shortLead":"Új márkával jelentkezik a sussexi hercegné, most a Netflixszel karöltve próbálja megvetni a lábát a lekvárbizniszben. ","id":"20250218_meghan-markle-uj-vallalkozas-as-ever-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"045cc566-6b00-4613-93a6-3e0c0b9a8dc0","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghan-markle-uj-vallalkozas-as-ever-netflix","timestamp":"2025. február. 18. 13:26","title":"Meghan Markle megint kitalált valami újat, hogy pénzt csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","shortLead":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","id":"20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c.jpg","index":0,"item":"9c5e56cf-1f2b-4444-8725-5d75e3fb1d75","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:59","title":"Kórházak és óvodák maradtak áram, fűtés és víz nélkül egy éjszakai orosz légicsapás után Odesszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]