[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait. Sorosozástól sem mentes írásában azt állítja például, nem gyűrte maga alá a Fidesz a médiát, Merkel német kancellár pedig katonai uralma alá vonná Magyarországot.","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait...","id":"20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f32356-bb4c-473b-ab38-1bb720a10efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:12","title":"Németh Sándor nagyon megvédte a kormányt a Sargentini-jelentéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről az Aydinlik című török lapnak. Mit keresett Gérard Depardieu Phenjanban?","shortLead":"Most a török állampolgárságot szerezné meg. A 70 éves francia filmsztár Észak-Korea fővárosában nyilatkozott erről...","id":"20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de3e25b-2e5b-4df0-bfd6-4dc513f73a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45621c9-9c5a-4dd8-886e-bd10976dafc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Gerard_Depardieunek_lassan_ketszer_annyi_allampolgarsaga_van_mint_fule","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Gérard Depardieunek lassan kétszer annyi állampolgársága van, mint füle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","shortLead":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","id":"20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a83c0c0-563f-48e3-8824-202f304c3fda","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"Na, kinek lett vadiúj sárkányos tetkója Hollywoodban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről is beszélt a katolikus egyházfővel.","shortLead":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről...","id":"20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b710d59-6cee-4e50-a7c4-cf75c92e9195","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:54","title":"Csúcstalálkozó: magánaudiencián fogadta Ferenc pápa Bonót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","shortLead":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","id":"20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f3d7-cea8-4918-adde-ff8aee8d21ff","keywords":null,"link":"/elet/20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Orbánnak nem csak az öltönynadrágja, még a farmerja is buggyos - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]