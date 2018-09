Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46dd4954-828e-44e7-8699-6c3d1d78d42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f935d1f4-f0eb-4fba-b731-1bcf2b688e3b","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Itt_vegignezhetjuk_mi_jut_eszukbe_a_grafikusoknak_az_UNFAKErol__ime_az_idei_ARC_plakatjai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:04","title":"Itt végignézhetjük, mi jut eszükbe a grafikusoknak az UNFAKE-ről – íme az idei ARC plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el, betépessék-e a homárt.","shortLead":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el...","id":"20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c454cd62-0a25-4592-8481-75e30b9217b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:32","title":"Ebben az étteremben marihuánával kábítják el a homárokat, mielőtt megölik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában működő Űrdozimetriai Csoport vehet részt, mely passzív dózismérő detektoraival járulhat hozzá a küldetés sikeréhez.","shortLead":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi...","id":"20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fcd67f-4e49-42af-b1d5-517aa9b5cbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:33","title":"Magyar kutatókat is meghívtak a NASA Hold körüli űrrepülési programjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20924e-c9f7-40bd-b505-52e4d812cb88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas hálót szövő pókok emberre elvileg nem veszélyesek, de elég kísérteties a látvány. ","shortLead":"A hatalmas hálót szövő pókok emberre elvileg nem veszélyesek, de elég kísérteties a látvány. ","id":"20180920_Teljesen_beszottek_a_pokok_egy_gorog_partszakaszt__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20924e-c9f7-40bd-b505-52e4d812cb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e4962-8188-4141-9c03-04497a636504","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Teljesen_beszottek_a_pokok_egy_gorog_partszakaszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:50","title":"Teljesen beszőttek a pókok egy görög partszakaszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett egy illatszerbolt és patika raktárja mellett lőtt agyon három embert egy nő, aki önmagát is halálosan megsebesítette, Pennsylvaniában pedig egy férfi a feleségét, a szüleit, majd önmagát lőtte agyon.","shortLead":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett...","id":"20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd2f67-ced0-453c-921c-f363e8b301a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:25","title":"Egy nap alatt három helyen is lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás valószínűleg akkor történt, amikor a hotel által megbízott szoftverfejlesztő véletlenül elérhetővé tette a hotel adatbázisának egy részét. 130 millió szállodai vendég adatai kerültek veszélybe, amelyeket most bitcoinért cserébe árulnak a net sötét bugyraiban.","shortLead":"A támadás valószínűleg akkor történt, amikor a hotel által megbízott szoftverfejlesztő véletlenül elérhetővé tette...","id":"20180921_hotel_szallodas_hackertamadas_huazhu_hotels_group_sotet_web","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a514353f-7a4a-4a9c-8970-40e4a26dfb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_hotel_szallodas_hackertamadas_huazhu_hotels_group_sotet_web","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:45","title":"5000 hotel adatait lopta el egy hacker, mert bénázott az egyik alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak a tesztek folynak az 5G hálózatokkal, aki előrelátó, az már most gondol a jövőre. Az egyik legilletékesebb mondta el, hogy a Huawei nem fogja kihagyni az 5G-t összehajtható telefonjából.","shortLead":"Bár még csak a tesztek folynak az 5G hálózatokkal, aki előrelátó, az már most gondol a jövőre. Az egyik legilletékesebb...","id":"20180920_huawei_osszehajthato_telefon_5g_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b51ce5-f9ba-4b26-af72-5273a7fed615","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_huawei_osszehajthato_telefon_5g_internet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:03","title":"A Huawei-elnök elárulta: 5G-s lesz az összehajtható telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett van. A Pew Research Center tíz államra kiterjedő felmérése szerint a befogadás átlagos támogatottsága 77 százalék, Magyarországon viszont csupán 32 százalék.



","shortLead":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett...","id":"20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4b961-ad10-4ea7-98b3-ad18369e36b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:10","title":"Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]