[{"available":true,"c_guid":"c8f2911d-c7db-4336-8873-e22fa2d843fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A rendőri intézkedésnek most nem a drogokhoz volt köze.","shortLead":"A rendőri intézkedésnek most nem a drogokhoz volt köze.","id":"20180921_Bezartak_a_kolumbiai_Pablo_Escobarmuzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f2911d-c7db-4336-8873-e22fa2d843fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42190be0-e73e-4af2-831a-4d687906d7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180921_Bezartak_a_kolumbiai_Pablo_Escobarmuzeumot","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:10","title":"Bezárták a kolumbiai Pablo Escobar-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","shortLead":"Három újszülött és két felnőtt sérült meg. Várhatóan mindannyian túlélik a támadást.","id":"20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27ee386-ac6e-4a61-a93d-d83d82393c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7aac460-9fc0-4ff3-8fa9-275b195b666b","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_csecsemoket_is_megkeseltek_egy_new_yorki_otthonban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:05","title":"Csecsemőket is megkéseltek egy New York-i otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","shortLead":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","id":"20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d1dc8-e45f-4b74-b7f1-38e08e62ea8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:24","title":"Szijjártó megvédi a bajor autóipart is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","shortLead":"A hibáról a közlekedési társaság is tud, a járművezetőket vonná felelősségre a nyitott ajtóval való elindulásért.","id":"20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658abd5-9c4d-44bd-b747-8bf2929c9959","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Biztonsagi_problema_van_a_miskolci_villamosokkal_nyitott_ajtokkal_is_elindulhatnak","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:16","title":"Biztonsági probléma a miskolci villamosokkal: nyitott ajtókkal is elindulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto Wagner, a modern építészet előfutára és Bécs arculatának egyik megálmodója.","shortLead":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto...","id":"201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31826494-45e7-4959-8a8b-3cf0ce734bdb","keywords":null,"link":"/kultura/201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:00","title":"A pesti Országház nem neki jutott, de Bécs nem így nézne ki nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre, akik rátámadtak a miskolci biztonsági őrökre. Mindkét ország szövetsége mélyen elítélte az esetet.","shortLead":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre...","id":"20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce85664-abf1-4350-8ee9-47a44eb23a05","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"Szlovák ultrák balhéztak a miskolci hokimeccsen, a szövetségek elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]