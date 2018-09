Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja a dolgot. Egy interjúban azt is elmondta, szerinte az Orbán-rendszert szamizdattal, lakásokon tartott szabadegyetemekkel és underground könyvkiadóval lehet megdönteni. ","shortLead":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja...","id":"20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50295e8-ecc2-4d7c-bd6e-6b23e6ebbfe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:48","title":"Demszky fontolgatja, hogy visszatér a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is lehetett licitálni. Az állam és az e-árverésben fantáziát látó bankok szerint a rendszer kiállta a próbát: átlátható. Megnéztük, milyen az, amikor egy lakást árverez a NAV.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is...","id":"20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca11c339-1d97-4a1a-98a2-be21eaeb64d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:30","title":"Siratják a múltat a lakáspiac egykori hiénái, elkísértük őket egy vadászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1245796c-efa8-4ae3-8c59-e746b0d37e2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják az évtizedekkel ezelőtt elsüllyesztett abroncsokat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert kiderült, hogy mérgező anyagokkal szennyezik a környezetet.","shortLead":"Eltávolítják az évtizedekkel ezelőtt elsüllyesztett abroncsokat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert...","id":"20180924_mesterseges_zatonyt_csinaltak_volna_autogumikbol_de_megmergeztek_a_tengert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1245796c-efa8-4ae3-8c59-e746b0d37e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f673bd1-8708-487b-af99-a2c76f9ab8ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_mesterseges_zatonyt_csinaltak_volna_autogumikbol_de_megmergeztek_a_tengert","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:03","title":"Mesterséges zátonyt csináltak volna autógumikból, de megmérgezték a tengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f0bbc0-f5e9-41b4-81bf-f3dcd383781f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kitenné a pénzügyeit a honlapra? Elmondaná a kollágájának, mit pletykálnak róla? Van, aki megtette, és jó sokat keresett vele.","shortLead":"Kitenné a pénzügyeit a honlapra? Elmondaná a kollágájának, mit pletykálnak róla? Van, aki megtette, és jó sokat...","id":"20180924_Munkahelyi_pletykakkal_epitett_95_milliard_dollaros_bizniszt_ez_a_fiatal_vallalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f0bbc0-f5e9-41b4-81bf-f3dcd383781f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535f66b9-61d7-4a2f-942e-61cc7d6585f7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Munkahelyi_pletykakkal_epitett_95_milliard_dollaros_bizniszt_ez_a_fiatal_vallalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:56","title":"Munkahelyi pletykákkal épített 9,5 millió dolláros bizniszt ez a fiatal vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő lenne a hibás a tévés öngyilkosságáért, de elismeri, hogy van lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő...","id":"20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e4747-265e-4ee2-a07b-11f036cefc39","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:24","title":"„Megcsaltam, és ő is megcsalt” – Anthony Bourdain halála után megtörte a csendet Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110787ba-aecf-47cd-ac96-e8bca2a99105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Zsolt három hónapja még kamujelöltséget vállalt lelkesedésből, hogy egy időközi választáson segítse a Fideszt. Egykori pártfogói szerinte azóta ellene fordultak, a hétvégén például kitetették a szűrét egy fesztiválról, amire érvényes jegye volt. ","shortLead":"Molnár Zsolt három hónapja még kamujelöltséget vállalt lelkesedésből, hogy egy időközi választáson segítse a Fideszt...","id":"20180925_Hasznaltak_eldobtak__osszerugta_a_port_a_Fidesszel_a_miskolci_kamujelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110787ba-aecf-47cd-ac96-e8bca2a99105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce2221-21fc-4e24-a16f-78eeea0ccb01","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hasznaltak_eldobtak__osszerugta_a_port_a_Fidesszel_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:19","title":"Összerúgta a port a Fidesz képviselőjével a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják, szabad-e az adott parkolóhely.","shortLead":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják...","id":"20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ecc82e-e536-4571-9861-8671fb452ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:17","title":"Új, okos parkolási rendszert tesztelnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]