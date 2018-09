Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz...","id":"20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2ace56-74ed-4bf3-8300-690fc481b73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:38","title":"Dollármilliárdokat hagytak tavaly Magyarországon a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","shortLead":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","id":"20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9956c5b-da07-4a33-9571-139c2f146c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:20","title":"Farkas Flórián: A Sargentini-jelentés veszélyezteti a magyar cigányság felzárkózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A férfi valószínűleg kihajolt a fülkéből, amikor a mozgásban lévő kar megsebesítette. Már nem tudtak rajta segíteni...","id":"20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdb04d09-a4a3-4cc2-b4ba-fb076f7f6e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd056c-193f-4127-917a-87974d69738c","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_munkagep_emelokar_munkas_halalos_munkahelyi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:59","title":"Munkagép emelőkarja sebesített meg halálosan egy munkást Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és pályáztatás nélkül adta bérbe a klubot. A volt rektor nem ismerte el a bűnösségét.","shortLead":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és...","id":"20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482bd0f-3c71-47cb-8779-6153eaf7a456","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:14","title":"\"Jóléti intézmény volt\" - állítja a bíróságnak az egyetemi klub bérbeadásába belebukó rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban, a kocsi ráadásul nem is volt biztosítva a baleset idején.","shortLead":"Mexikóban találkozott egymással egy McLaren 650S Spider és egy Mercedes-Benz CLA. A dolog előbbinek fájt jobban...","id":"20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ec7ffa-5d59-4fe5-83fd-cda7cbbe4833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652939bf-3b8c-4661-af2a-a538bdb24d37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_mclaren_650s_spider_mercedes_benz_cla_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:41","title":"Szívfacsaró látni, hogy összetörték ezt a McLarent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl az adott gépre.\r

","shortLead":"A fapados szerint nem hibáztak nyáron, amikor nem tudtak elvinni minden jeggyel rendelkező utast, mert nem fértek föl...","id":"20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b2c96-dcac-47a4-9413-93f683a3183e","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Meg_egyszer_elnezest_kert_a_Wizz_Air_miutan_a_kormanyhivatal_milliokra_buntette","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:15","title":"Még egyszer elnézést kért a Wizz Air, miután a kormányhivatal milliókra büntette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]