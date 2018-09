Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány Frontex-hadjárata kizárólag Csubakka-relációban értelmezhető. ","shortLead":"Az Orbán-kormány Frontex-hadjárata kizárólag Csubakka-relációban értelmezhető. ","id":"201839_minden_hataron_tul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a798d3-74ab-4339-b06a-28c69027b53e","keywords":null,"link":"/itthon/201839_minden_hataron_tul","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:40","title":"Seres László: Minden határon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"Kőbányai János","category":"velemeny","description":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók, cigányok, LMBTI személyek egymás mellé állítása szerinte nemcsak sértően lealacsonyító, hanem ostobán sztereotip-előítéletes is. Vélemény.","shortLead":"A Sargentini-jelentésnek a magyar zsidókra vonatkozó része úgy hazugság, ahogy van – állítja szerzőnk. A zsidók...","id":"20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f47b7-ee93-4801-af7b-4e7cfc32d777","keywords":null,"link":"/velemeny/20180928_Magyar_zsidok_a_Sargentinijelentesben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:50","title":"Magyar zsidók a Sargentini-jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még a Fideszre szavazók szerint is többen lettek a szegények, vagy legalábbis nem csökkent a számuk. ","shortLead":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még...","id":"20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f376ae-38a6-419d-becc-e4a9cb0b55a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:08","title":"Növekvő szegénység: a magyarok többsége lesújtó véleménnyel van a kormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","shortLead":"A börtönőrök hiába próbálták feltartóztatni őket.","id":"20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac79620b-1415-4e64-8649-23198df73ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Leomlott_a_borton_fala_tobb_szaz_rab_meglepett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:28","title":"Leomlott a börtön fala, több száz rab meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54afbf3-2177-4211-9e8b-79b8b12bcbfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Karolina államban lezuhant egy F-35-ös harci gép. A világ legdrágább, sokat kritizált katonai repülőgépéből most veszítette el az elsőt az amerikai hadsereg.","shortLead":"Dél-Karolina államban lezuhant egy F-35-ös harci gép. A világ legdrágább, sokat kritizált katonai repülőgépéből most...","id":"20180929_Lezuhant_az_elso_F35os_harci_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54afbf3-2177-4211-9e8b-79b8b12bcbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f422a9e-81a8-4482-a640-a4d52112f9b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Lezuhant_az_elso_F35os_harci_gep","timestamp":"2018. szeptember. 29. 06:52","title":"Lezuhant az első F-35-ös harci gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét, így a bokorban kötött ki egy brazil A320-as repülőgép a Sao Paulo-i nemzetközi repülőtéren.

","shortLead":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét...","id":"20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81159b91-b462-4333-953c-2bb098bdeeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:04","title":"Most bokorba gurult egy Airbus – különleges a látvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]