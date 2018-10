Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","shortLead":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","id":"20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b3d76-d66f-4fbf-863f-4e1f3a8233d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","timestamp":"2018. október. 08. 09:56","title":"Újabb pofátlan ingatlantrükkel verik át a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","shortLead":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","id":"20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516335b-d967-47b0-ae4d-1e20d4a8f737","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","timestamp":"2018. október. 07. 08:54","title":"Tovább menetel az „új Macskafogó”: újabb díjat nyert a Ruben Brandt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él a Manhattan szívében fekvő 341 hektáros területen.","shortLead":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él...","id":"20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e8d07-a5f2-4a58-a80c-51bc0c98be93","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","timestamp":"2018. október. 06. 21:31","title":"Mókusnépszámlálást tartanak a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat –...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki a környéken.","shortLead":"Hétfőn Budapestre érkezett Erdogan elnök delegációja, a reptérre vezető út lezárása miatt óriási káosz alakult ki...","id":"20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc64ee-1c2c-47c0-8735-fc087752b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14c9732-1d59-40d7-aafb-9174c7ac66a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Akkora_dugot_okoztak_Erdoganek_hogy_valaki_az_ut_kozepen_indult_el_a_el_a_repter_fele","timestamp":"2018. október. 08. 14:01","title":"Akkora dugót okoztak Erdoganék, hogy valaki bőröndjét az út közepén húzva indult el a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46a110c-4344-4ebc-8ac2-dd9a07c2dfa7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Sok országban már évek óta kísérleteznek a tanítás automatizálásával. A nagy kérdés az, hogy átvehetik-e a főszerepet a gépek a hús-vér pedagógusoktól. A HVG Campus Plusz kiadványának cikke.","shortLead":"Sok országban már évek óta kísérleteznek a tanítás automatizálásával. A nagy kérdés az, hogy átvehetik-e a főszerepet...","id":"20181007_robot_oktatas_rendorseg_orban_szabolcs_alpha1pro_codie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46a110c-4344-4ebc-8ac2-dd9a07c2dfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde9248-5e3e-4789-b687-b8518eb3e316","keywords":null,"link":"/elet/20181007_robot_oktatas_rendorseg_orban_szabolcs_alpha1pro_codie","timestamp":"2018. október. 07. 10:00","title":"Tanárrobotok az iskolában − ez nem sci-fi, ez már a jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban álló vagyontárgyakat. A cég birtokában több félkész csuklós busz is állhat, az Ikarus Egyedi az MKB Banknak és a beszállítóknak is tartozik.","shortLead":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban...","id":"20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a33a2-6a91-427b-9021-5bf7391c9655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:58","title":"A héten megkezdődhet az Ikarus Egyedi felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]