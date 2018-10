Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia kialakulását.","shortLead":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia...","id":"20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b24d7a0-7f92-495f-b87f-a66385140fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","timestamp":"2018. október. 09. 15:33","title":"Génhiba növelheti az impotencia kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy \"Soros!\".","shortLead":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent...","id":"20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473f00-082b-4c6a-9f8a-c0bc33a26f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","timestamp":"2018. október. 09. 15:31","title":"Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg nálunk egyre kevesebb a magasan képzett fiatal, a többi uniós tagállamban szinte kivétel nélkül rohamosan nő a diplomások száma.","shortLead":"Míg nálunk egyre kevesebb a magasan képzett fiatal, a többi uniós tagállamban szinte kivétel nélkül rohamosan nő...","id":"20181009_Ha_igy_folytatjuk_szepen_lassan_elfogynak_a_diplomas_magyar_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8b9661-845c-4ef6-bb6d-3aedbf80dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Ha_igy_folytatjuk_szepen_lassan_elfogynak_a_diplomas_magyar_fiatalok","timestamp":"2018. október. 09. 12:00","title":"Ha így folytatjuk, szépen lassan elfogynak a diplomás magyar fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak kis tudatosság kérdése, hogy belássuk, utána sokkal jobb lesz, ráadásul, ha okosan csináljuk, utólag visszanézve azt fogjuk gondolni: „tényleg ennyi volt az egész?”","shortLead":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak...","id":"samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47865d8d-86b2-421e-b877-59243200e9e0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","timestamp":"2018. október. 09. 20:14","title":"Utál takarítani? Ezekkel a trükkökkel sem ússza majd meg, de talán kevésbé fog fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","shortLead":"A szigorú intézkedést az után rendelték el, hogy egy ittas nő kutyája halálra mart egy gyereket.","id":"20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018fe52a-2512-49a5-885e-57ffe270331b","keywords":null,"link":"/elet/20181010_megszabjak_a_harci_kutyak_gazdainak_becsben_mennyit_ihatnak","timestamp":"2018. október. 10. 21:09","title":"Megszabják a harci kutyák gazdáinak Bécsben, mennyit ihatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","shortLead":"Hat év után először zárt egy negyedévet negatív eredménnyel az ágazat.","id":"20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea75780-d130-4bbd-aac8-c2cbff29fcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e4b7-b24e-4733-a9ed-e9be58446a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_hasznalt_auto_import_eredetvizsga","timestamp":"2018. október. 09. 09:38","title":"Az eredetiségvizsga miatt már nem akkora buli a használtautó-import","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]