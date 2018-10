Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon mondatán ironizál, miszerint \" félelmetes időket\" kell megélniük manapság a férfiaknak. A dalból kevesebb mint egy hét alatt lett sláger, Lynzy Lab pedig már közönség előtt, kórussal is fellépett vele. ","shortLead":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon...","id":"20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8441e89-526c-4748-bd38-ad762cce7eed","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","timestamp":"2018. október. 12. 11:43","title":"\"Szegény fiúk, rémítő időket éltek\" – öt nap alatt lett gigasláger a Trumpon ironizáló dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","shortLead":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","id":"20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb4eed8-ee22-4343-903f-fb1c4c34a3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","timestamp":"2018. október. 13. 10:33","title":"Dalok újraélesztéshez: itt a Spotify-lista, amely életet menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair bezárná két bázisát, a pilóták szerint ez a döntés kontraproduktív. ","shortLead":"A Ryanair bezárná két bázisát, a pilóták szerint ez a döntés kontraproduktív. ","id":"20181013_A_pilotak_kiakadtak_a_Ryanair_uj_terven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4d99-152a-4dfd-b6a2-745f8e171894","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_A_pilotak_kiakadtak_a_Ryanair_uj_terven","timestamp":"2018. október. 13. 18:43","title":"A pilóták kiakadtak a Ryanair új tervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","shortLead":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","id":"20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6e2601-c0bf-4376-a36d-69eb9e094e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","timestamp":"2018. október. 13. 13:35","title":"Ápolási díj: 18 év fölötti gyerekek után is jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók is vesztenének rajta, akár még áremelkedéshez is vezethet a reklámanyagok drágítása. ","shortLead":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók...","id":"20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd4746a-c79a-4380-a1e6-512f461287c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","timestamp":"2018. október. 13. 16:54","title":"Kivéreztetett reklámújságok? Egy teljes iparágnak és a vásárlóknak is betenne a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért megvette azt egy szóbeli megállapodás alapján – és nem hajlandó visszaadni. ","shortLead":"Egy cég bérbe adta a 300 millió forintot érő állványzatát egy cégnek, amely később közölte, hogy ennek töredékéért...","id":"20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b11f1-19cd-4b6f-bdb2-cefe9173af9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c066fe-fc47-405c-9c9b-2e041990cf20","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Szurrealis_dolgok_tortennek_egy_allvanyzattal_a_XIV_keruletben","timestamp":"2018. október. 12. 15:59","title":"Szürreális dolgok történnek egy állványzattal a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dd4a38-f434-4f59-8f39-a7b5a6edbdfe","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","timestamp":"2018. október. 12. 17:17","title":"Hivatalos: ez a legjobb 2017-es magyar klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Alternatíva Németországnak (AfD) létrehozott egy honlapot, ahol jelezni lehet, ha egy oktató bírálja a pártot.","shortLead":"Az Alternatíva Németországnak (AfD) létrehozott egy honlapot, ahol jelezni lehet, ha egy oktató bírálja a pártot.","id":"20181012_Tanaraik_feljelentesere_buzditja_a_diakokat_a_nemet_jobboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7c02aa-c0ce-48f0-bc5a-07d45b2e2ad7","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Tanaraik_feljelentesere_buzditja_a_diakokat_a_nemet_jobboldal","timestamp":"2018. október. 12. 16:54","title":"Tanáraik feljelentésére buzdítja a diákokat a német jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]