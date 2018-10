Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","shortLead":"Akcióba lendülhetett Kásler Miklós, mielőbb szétválasztaná a magán- és az állami egészségügyet. ","id":"20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9d71b-35a6-41c0-af95-65e94f7d018e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kiszivargott_egy_terv_megszunhetnek_a_fizetos_szolgaltatasok_a_korhazakban","timestamp":"2018. október. 19. 07:17","title":"Kiszivárgott egy terv: megszűnhetnek a fizetős szolgáltatások a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc47c4e5-e4a5-43d3-b5ad-3f6f42e0205f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György, Gödöllő polgármestere erőltetett Facebook-videóban magyarázta el, hogy városának hajléktalanszállóján minden rendben van, de aki nem akarja elfogadni a szabályokat, annak a rendőrségi intézkedés során meg is lesz a következménye.","shortLead":"Gémesi György, Gödöllő polgármestere erőltetett Facebook-videóban magyarázta el, hogy városának hajléktalanszállóján...","id":"20181020_Az_elso_hajlektalan_elitelese_utan_Godollo_polgarmestere_keri_ne_adjanak_nekik_enni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc47c4e5-e4a5-43d3-b5ad-3f6f42e0205f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab94c2b-6d0e-41e9-b39d-4ce194e8e97f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_elso_hajlektalan_elitelese_utan_Godollo_polgarmestere_keri_ne_adjanak_nekik_enni","timestamp":"2018. október. 20. 14:19","title":"Az első hajléktalan elítélése után Gödöllő polgármestere kéri, ne adjanak nekik enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","shortLead":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","id":"20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d434b-a946-4c72-9e91-d7fbcedaf5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","timestamp":"2018. október. 19. 18:37","title":"Kiadatási egyezményt kötött Magyarország Thaifölddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője. Amellyel jövőre akár már itthon is fizethetünk a kasszáknál.","shortLead":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője...","id":"20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cd0f7-e12d-4e88-b3a8-aa9163955521","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Megjött a Fitbit karravalója, amely 7 napon át bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva a rendőrök alig 2,5 óra alatt bevittek. A kíméletlenül gyors eljárás nyomán még több mint hatezer forintot is ki kell fizetnie. ","shortLead":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva...","id":"20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9f197-671b-4a0e-b62e-edfac2cf0539","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","timestamp":"2018. október. 19. 15:11","title":"20.10-kor, 21.45-kor, 22.35-kor figyelmeztették, majd vitték is – videó az első budapesti hajléktalanperről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik...","id":"20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bac9d6-8361-48fa-989b-9af4b364fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","timestamp":"2018. október. 19. 12:12","title":"A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe viszont egy tekintetmágnes divatterepjáró lehet a miénk.","shortLead":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe...","id":"20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d4c6f-fb58-4aeb-9830-28ebd72269b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"A divat ára: teszteltük az új BMW X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]