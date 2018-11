Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy brit kutatás szerint van összefüggés az egyén biológiai órája és a tumor kialakulása között.","shortLead":"Egy brit kutatás szerint van összefüggés az egyén biológiai órája és a tumor kialakulása között.","id":"20181106_Kisebb_eselyuk_van_a_mellrakra_a_koran_kelo_noknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b14dd7c-8618-4ae8-8eed-b1b265bc010b","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Kisebb_eselyuk_van_a_mellrakra_a_koran_kelo_noknek","timestamp":"2018. november. 06. 14:53","title":"Kisebb eséllyel alakul ki mellrák a korán kelő nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik, a szenzorsziget tekintetében igen egyedi megoldást választottak.","shortLead":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik...","id":"20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb8f215-0134-46b7-8a62-6a2e1f72c82f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","timestamp":"2018. november. 06. 11:33","title":"Kiszivárgott videón az Asus új csúcsmobilja, valami nagyon furcsa van az elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi Riportban megjelent tanulmányában Hárs Ágnes.","shortLead":"Amíg a magyar jövedelem a fele a nyugat-európai átlagnak, aligha fog leállni a kivándorlás – írja a Tárki Társadalmi...","id":"20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9917759b-d037-4963-b924-b603d59f92a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dab958-1c16-491c-9472-54341c5be7a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Erre_se_lehetunk_buszkek_szomoru_magyar_rekord_az_elvandorlasban","timestamp":"2018. november. 07. 05:45","title":"Erre se lehetünk büszkék: szomorú magyar rekord az elvándorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus következménnyel járt.","shortLead":"Sam Ballard nyolc éve azért ette meg a puhatestűt, hogy felvágjon a barátai előtt. A bátorságpróba tragikus...","id":"20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728e3f4c-143b-4968-a03a-05bc0bec3815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c73578-9a3c-4bc6-badc-a9efdcfd8510","keywords":null,"link":"/elet/20181105_meztelen_csigat_evett_a_fiu_nyolc_ev_mulva_belehalt","timestamp":"2018. november. 05. 17:51","title":"Meztelencsigát evett a fiú, nyolc év múlva belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes 8K-s felvételek készítésére. A NASA most be is mutatta az első ezzel készült videót.","shortLead":"A SpaceX hordozórakétája még áprilisban juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére azt a videokamerát, amely képes...","id":"20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79e5f22-95ee-484f-833f-092a2e0acc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f50e65-1603-47bd-b567-d157263b523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_nasa_nemzetkozi_urallomas_8ks_video_red_helium_8k","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Lenyűgöző videót tett közzé a NASA a Nemzetközi Űrállomás belsejéről – kár, hogy szinte senki sem tudja megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb feladatnak tűnik.","shortLead":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb...","id":"20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52196c5d-906f-48e0-94c0-408b32330a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","timestamp":"2018. november. 05. 15:21","title":"Hányingere lesz autós utazáskor? Egy új technológia és néhány tipp segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","id":"20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68487c4b-74c7-41e4-b031-2c1ad9c6ff17","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"Harmadszor támadtak cápák ugyanazon az ausztrál strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]