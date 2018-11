Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","id":"20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b061d-1a08-4a9e-9f1b-d6ec50751c02","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 09:47","title":"Terence Hill titokban jótékonykodott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","shortLead":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","id":"20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7052d7-cad1-43bf-bc54-a23dc47ef7c8","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","timestamp":"2018. november. 20. 15:21","title":"De ki az az Áder János, és miért fontos a Szent Korona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181119_Meg_tovabb_sem_jutottak_XFaktorban_mar_kikerult_a_klipjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b85b3a-dcc0-452e-8cae-3a1db356d7ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Meg_tovabb_sem_jutottak_XFaktorban_mar_kikerult_a_klipjuk","timestamp":"2018. november. 19. 12:28","title":"Még tovább sem jutottak X-Faktorban, már kikerült a klipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban.","shortLead":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik...","id":"20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8589d033-d3cb-4d8d-a283-482449c48974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. november. 19. 11:54","title":"Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit a földdel tett egyenlővé a természeti katasztrófa. Aztán a nevére sem emlékezett.","shortLead":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit...","id":"20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e998d5-b4c2-432f-bce6-4e3d047ba74f","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"Trumpnak nem sikerült megjegyeznie a tűzvészben megsemmisült város nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is megmutatja, mire képes a rendszere.","shortLead":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is...","id":"20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3da80-5a13-41e5-bac1-d0d718165dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"Ön mennyire jól tudja utánozni a :D vagy a :O hangulatjeleket? A Microsoft ingyenes játéka megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol beszédek lesznek.","shortLead":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol...","id":"20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dfc078-3f73-4683-91bb-2916957811d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. november. 19. 16:38","title":"Diákok szállják meg szombaton a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]