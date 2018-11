Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra 5 centiméterrel lett magasabb a vízszint – derült ki osztrák kutatók tanulmányából. ","shortLead":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra...","id":"20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b25c47-a5e7-4ec5-878e-5d18dd607aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2018. november. 25. 18:03","title":"5 centivel toltább feljebb a tengerszintet ismeretlen gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre újratermelődik a kórházak adósságállománya, soha nem volt ennyire sok betöltetlen háziorvosi praxis, mint most, és sok helyen a minimumfeltételek sincsenek meg a gyógyításhoz - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Évről évre újratermelődik a kórházak adósságállománya, soha nem volt ennyire sok betöltetlen háziorvosi praxis, mint...","id":"20181124_Ezermilliard_forintbol_lehetne_helyrehozni_az_egeszsegugyet_az_orvosi_kamara_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0757c904-dfcf-4617-92a7-a54d0c68b8a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Ezermilliard_forintbol_lehetne_helyrehozni_az_egeszsegugyet_az_orvosi_kamara_szerint","timestamp":"2018. november. 24. 15:31","title":"Ezermilliárd forintból lehetne helyrehozni az egészségügyet az orvosi kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe gyanúsítottként - közölte a rendőrség.","shortLead":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe...","id":"20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ddd84-d4f6-4b21-ae47-86b3f2b201ee","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","timestamp":"2018. november. 25. 12:56","title":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt Innsbruckban, két afgánt őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok tartanak az Európai Parlament magyar mandátumairól döntő voksolástól, és Puzsér Róbert fővárosi ambíciói is rendesen bezavartak az önkormányzati választásokra való felkészülésbe. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok...","id":"20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658cf89-4853-4c6f-8e7c-31bd4d99641d","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","timestamp":"2018. november. 25. 17:30","title":"Annyira akarja az ellenzék Budapestet, hogy az jól jöhet Puzsérnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","shortLead":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","id":"20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141c0b0-3ca5-449d-9790-cf3a32d9aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","timestamp":"2018. november. 25. 20:15","title":"Égő házból mentettek ki egy férfit a zuglói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","shortLead":"Az állatok fele már elpusztult, mire rájuk találtak.","id":"20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9d285d-f1f2-43be-9113-1d3bfbd7adae","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Tobb_mint_szaz_balna_vetodott_partra_egy_ujzelandi_strandon__foto","timestamp":"2018. november. 26. 05:48","title":"Több mint száz bálna vetődött partra egy új-zélandi strandon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b86147d-70a6-403b-8ea6-ce26bca1e54f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi gyártók 4-5, a hátoldalra szerelt optikában gondolkodnak, az LG viszont egy igen merész tervet készített.","shortLead":"A jelenlegi gyártók 4-5, a hátoldalra szerelt optikában gondolkodnak, az LG viszont egy igen merész tervet készített.","id":"20181126_lg_16_kameras_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b86147d-70a6-403b-8ea6-ce26bca1e54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d53aa-2b83-460f-a3df-46bb8d0635dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_lg_16_kameras_okostelefon","timestamp":"2018. november. 26. 11:33","title":"Nem vicc: 16(!) kamerás mobilt tervez készíteni az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]