Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most szomorú 13 brit.","shortLead":"Most szomorú 13 brit.","id":"20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8bcf4c-4e7d-4cab-bd48-48c585e9d570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Jobb későn, mint soha: az Európai Bíróság engedi a Brexit-tárgyalások elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány két éve még hallani sem akart az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkásokról, de másfél éve már belső Ukrajnában indított toborzókampányt.","shortLead":"A kormány két éve még hallani sem akart az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkásokról, de másfél éve már belső...","id":"20181125_Huszezer_ukran_vendegmunkas_jott_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa197ed5-1ee3-4e5d-93b2-fe3ebd2aea0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Huszezer_ukran_vendegmunkas_jott_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 25. 20:42","title":"Húszezer ukrán vendégmunkás jött Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében Jobs jobbkezének, Jony Ive-nak is óriási szerepe van. Ive egy ideje kerüli a nyilvánosságot, de most újra az ő nevét harsogja a sajtó.","shortLead":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében...","id":"20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7d3ab5-08ab-47b2-a8d9-1749ec496ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","timestamp":"2018. november. 26. 14:33","title":"Megint tervezett valamit az Apple halk szavú zsenije, Jony Ive – de ez most nem telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d034952-9acc-4fac-9eee-756177665198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google nem ússza meg, hogy ne kelljen felelnie a felhasználók nyomon követéséért. A kérdés csak az, mekkora lesz a büntetés.","shortLead":"A jelek szerint a Google nem ússza meg, hogy ne kelljen felelnie a felhasználók nyomon követéséért. A kérdés csak az...","id":"20181127_google_helyelozmenyek_helymeghatarozas_nyomon_kovetes_gps_gdpr_europai_unio_adatvedelem_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d034952-9acc-4fac-9eee-756177665198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b785b8d-83f4-4bf6-a01d-5eda12c11181","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_helyelozmenyek_helymeghatarozas_nyomon_kovetes_gps_gdpr_europai_unio_adatvedelem_birsag","timestamp":"2018. november. 27. 13:33","title":"1100+ milliárd forintnyi büntetést kaphat a Google, mert nem tájékoztatta (eléggé) a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió által finanszírozott EcoSwing nevű projektnek köszönhetően közel 60 százalékkal lehet olcsóbb a szélturbinák előállítása, ez pedig a szélenergia árára is komoly hatást gyakorol majd.","shortLead":"Az Európai Unió által finanszírozott EcoSwing nevű projektnek köszönhetően közel 60 százalékkal lehet olcsóbb...","id":"20181127_szelenergia_ecoswing_olcso_energia_szeleromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a396f8c1-1a58-4a97-babf-fb20a3684b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_szelenergia_ecoswing_olcso_energia_szeleromu","timestamp":"2018. november. 27. 12:03","title":"Az igazi rezsicsökkentés: minden eddiginél olcsóbb lehet a szélenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek előtt. A britek ugyanis ragaszkodtak a nagy angolszász szövetséghez, mely az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából és Új-Zélandból áll rajtuk kívül. ","shortLead":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek...","id":"20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b588770-67b2-43bb-ae4a-6eadb4442c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","timestamp":"2018. november. 27. 13:07","title":"Búcsú James Bondéktól, mi lesz így a közös európai hírszerzés nagy tervével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi miniszter szerint országa nem szeretné szuverenitását feladni.","shortLead":"A védelmi miniszter szerint országa nem szeretné szuverenitását feladni.","id":"20181127_Ausztria_nem_vesz_reszt_a_tervezett_kozos_europai_haderoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a30154-2a8b-4cce-af1b-86fc2141f6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Ausztria_nem_vesz_reszt_a_tervezett_kozos_europai_haderoben","timestamp":"2018. november. 27. 11:47","title":"Ausztria nem vesz részt a tervezett közös európai haderőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]