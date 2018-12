Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. ","shortLead":"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. ","id":"20181205_Testi_sertes_miatt_nyomoz_a_rendorseg_Deak_Bardos_Mihaly_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00545b82-ae85-44c2-b399-14aeb8e668ad","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Testi_sertes_miatt_nyomoz_a_rendorseg_Deak_Bardos_Mihaly_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:48","title":"Testi sértés miatt nyomoz a rendőrség Deák Bárdos Mihály ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","shortLead":"A francia DJ később ugyan bocsánatot kért, de az internet nem felejt.","id":"20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df1a6b4-786f-4467-8b47-ba7db1de1603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3c32f3-593e-491c-a122-ef5ff7f1506f","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Szexista_megjegyzessel_fogadta_az_elso_noi_aranylabdast_Martin_Solveig","timestamp":"2018. december. 04. 10:34","title":"Szexista megjegyzéssel fogadta az első női aranylabdást Martin Solveig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a pletykák, a Microsoft is felugrik az összehajtható okostelefonok vonatára. Már jövőre jöhet az első ilyen készülékük.","shortLead":"Ha igazak a pletykák, a Microsoft is felugrik az összehajtható okostelefonok vonatára. Már jövőre jöhet az első ilyen...","id":"20181205_microsoft_andromeda_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2356f67-1b37-4178-8534-bb9bef7082eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_microsoft_andromeda_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. december. 05. 11:03","title":"Bombameglepetés lenne: összehajtható okostelefonnal állhat elő a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ leggazdagabb embereit gyűjti össze.","shortLead":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ...","id":"20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebf44f-db1f-4f4a-900e-57ba24981cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","timestamp":"2018. december. 04. 11:11","title":"„Aki a sivatagban is el tudta adni a homokot” – elhunyt Belgium leggazdagabb üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy zongorista rettenetesen unta már a Jingle Bellst, úgyhogy csavart egyet rajta.","shortLead":"Egy zongorista rettenetesen unta már a Jingle Bellst, úgyhogy csavart egyet rajta.","id":"20181204_Megvan_a_kovetkezo_karacsonyi_horror_zeneje_a_Jingle_Bells_mollban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d583f5a-6d5a-4c41-aa98-f996e805b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Megvan_a_kovetkezo_karacsonyi_horror_zeneje_a_Jingle_Bells_mollban","timestamp":"2018. december. 04. 07:35","title":"Megvan a következő karácsonyi horror zenéje: a Jingle Bells mollban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","shortLead":"A férfi elütötte a fiatalt, majd amikor észrevette, hogy még életben van, egy zsineggel megfojtotta. ","id":"20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51fb894-e757-4ee7-aec0-d67ad2a837a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Masodfokon_is_eletfogytiglanra_iteltek_Tompa_Eszter_gyilkosat","timestamp":"2018. december. 04. 17:16","title":"Másodfokon is életfogytiglanra ítélték Tompa Eszter gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot hirdettek Ukrajnában – közölte a védelmi minisztérium sajtóosztálya.","shortLead":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot...","id":"20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a4d61-8f93-4dc0-a9a5-bec3b6165efc","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","timestamp":"2018. december. 03. 15:25","title":"Ukrán hadiállapot: behívták kiképzésre a tartalékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]