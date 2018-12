Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","shortLead":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","id":"20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d75d71-a767-4a5a-857f-8ad343e2ca9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. december. 27. 10:18","title":"Enyhe napok várnak ránk az újévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4599ac85-6274-4060-98c2-fc814d29ab2b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201843_mesteri_gyalogoshidak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4599ac85-6274-4060-98c2-fc814d29ab2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f768da0-0f47-4400-ae9a-d512f4324b3a","keywords":null,"link":"/kultura/201843_mesteri_gyalogoshidak","timestamp":"2018. december. 27. 10:50","title":"Így néznek ki a világ legmenőbb gyaloghídjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","shortLead":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","id":"20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2ccb9a-a296-4958-a0cb-1ab0451e460f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","timestamp":"2018. december. 28. 08:36","title":"Betört a szomszédjához, de berúgott, majd elaludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem tudott, vagy nem mert dönteni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem...","id":"20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305d069-55ac-4884-aeee-76b1816fc3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. december. 27. 13:00","title":"A kényes témákban halogatja a döntést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","shortLead":"A szobor elemeit egy nyerges vontatóra pakolva, hajnalban szállították el. ","id":"20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcedb91b-0657-4680-8c8b-780bbcc924e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743fa329-1ddf-4f14-b8b9-cd4edc4d21b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_A_sotetben_vittek_el_Nagy_Imre_szobrat_a_Vertanuk_tererol","timestamp":"2018. december. 28. 08:20","title":"A sötétben vitték el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget biztosíthat, hogy marad erőforrás remélhetőleg más izgalmas modellekre is.","shortLead":"Akár tetszik, akár nem a Ferrari is készít egy SUV-t, engedve a piaci nyomásnak, amely olyan jövedelmezőséget...","id":"20181228_ferrari_suv_Purosangue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51496fe2-e885-467a-bd1b-181fd461b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880f8dad-6e29-45f1-9e79-627f0b48e649","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_ferrari_suv_Purosangue","timestamp":"2018. december. 28. 10:22","title":"Jön a Ferrari SUV, nagy erőkkel megy a fantáziálás, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig csak egy transzformátorállomás kapott lángra. ","shortLead":"Pedig csak egy transzformátorállomás kapott lángra. ","id":"20181228_Olyan_kek_lett_az_eg_New_Yorkban_az_ejszaka_kozepen_hogy_azt_hittek_tamadnak_az_ufok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5387bbce-cc4d-4052-b8cf-9e698cd9b8b6","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Olyan_kek_lett_az_eg_New_Yorkban_az_ejszaka_kozepen_hogy_azt_hittek_tamadnak_az_ufok","timestamp":"2018. december. 28. 08:08","title":"Olyan kék lett az ég New Yorkban az éjszaka közepén, hogy azt hitték, támadnak az ufók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]