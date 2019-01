Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","shortLead":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","id":"20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13372aca-61c7-4559-943f-be8a0eae8d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:22","title":"Brexit: \"Rossz vagy szörnyű\" év jöhet az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","shortLead":"A csapatok közül a francia labdarúgó-válogatott végzett az élen.","id":"20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991b8535-7d06-4a7c-9c8b-91d1e195d160","keywords":null,"link":"/sport/20181231_Modric_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_Nemzetkozi_Sportujsagiro_Szovetseg_szavazasan","timestamp":"2018. december. 31. 15:57","title":"Modric és Biles lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","shortLead":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","id":"20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32e541-7c37-409a-93ed-742f467d6263","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","timestamp":"2019. január. 01. 14:33","title":"Csecsemőt mentettek ki az oroszországi gázrobbanás romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","shortLead":"Akár hatmillió forintnak megfelelő bírságot is kaphat, akit másodszor is rajtakapnak.","id":"20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a86e5a-5b29-496c-9793-32a04022f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df18145f-338a-418b-a9b7-f471072f9a93","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Buntetest_kap_Izraelben_az_akit_prostitualttal_kapnak_el","timestamp":"2018. december. 31. 20:58","title":"Büntetést kap Izraelben az, akit prostituálttal kapnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","shortLead":"Az elkövető mentális problémákkal küzd a rendőrök szerint.","id":"20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b40992-07df-4b00-8af1-41fb2fec2001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e020a91-7403-4295-9e87-bd6242ff9241","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Idegengyulolo_ferfi_hajtott_a_tomegbe_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"Idegengyűlölő férfi hajtott a tömegbe Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","shortLead":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","id":"20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca61ba-eab8-4308-ad5e-c66f12ea95dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","timestamp":"2019. január. 02. 06:25","title":"Budai villát kapott az Orbán Ráhel-féle állami divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb9e67-71e9-4f11-b547-144d12d7558b","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Mikozben_a_Parbeszed_Orban_uj_irodaja_elott_tuntetett_a_miniszterelnok_a_braziliavarosi_fotovalogatast_posztolta","timestamp":"2019. január. 02. 10:56","title":"Miközben a Párbeszéd Orbán új irodája előtt tüntetett, a miniszterelnök a brazíliavárosi fotóválogatást posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","shortLead":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","id":"20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d5f7ec-969a-423f-809e-65ddddd92d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 11:21","title":"300 lóerős új divatterepjáró jöhet a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]