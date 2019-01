Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés után úgy vélte, hamis áruról van szó, visszalépni azonban nem tud, eladni sem meri a termékeket.","shortLead":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés...","id":"20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b4857-b9c1-46ab-9114-2d3b1002faf5","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","timestamp":"2019. január. 14. 09:51","title":"Hamis parfümöket árverezhetett a NAV, feljelentést tett a károsult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most épp ez történt.","shortLead":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most...","id":"20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f265a-1478-4e8f-a635-9005cd19ef5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","timestamp":"2019. január. 14. 18:33","title":"Próbálta már beírni azt a böngészőjébe, hogy fake.news.hu? Tegye meg, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis Magyarországon a múlt év harmadik negyedévére 240 százalékkal, több mint háromszorosára nőtt a legalább kétlakásos lakóházakra kiadott engedélyek száma. Ennél jobb eredményt az európai piacon csak Írország és Málta ért el – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait feldolgozó – összefoglalójából.","shortLead":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis...","id":"20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421050c8-98a5-4e52-99fe-c3cf6e863b8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","timestamp":"2019. január. 14. 10:15","title":"Három év alatt háromszorosára nőtt a lakásépítési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három adatbázis. A háttérben az áll, hogy a magyar fél szerint az adatbázisokat kiadó cég túl sokat kér. Egy érintett kutató szerint ezzel veszélybe kerülhet egy sor nemzetközi együttműködésben zajló kutatásban a magyar részvétel. Az illetékes magyar szerv szerint a kutatók próbálják meg megoldani a helyzetet, például kérjék el egymástól pdf-ben a tanulmányokat.","shortLead":"Egyes tudományágak munkáját lehetetlenítheti el, hogy január 11-től az egész országban nem hozzáférhető három...","id":"20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a16771-1eca-42c8-bd8f-54ad2965cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de9d6ae-4c72-4799-bc5c-63979ef35c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Ujabb_balegyenes_a_magyar_tudomanynak_letfontossagu_adatbazisok_lettek_hozzaferhetetlenek","timestamp":"2019. január. 14. 17:26","title":"Újabb balegyenes a tudománynak: létfontosságú adatbázisok hozzáférhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény ellen és a szakszervezeti követelések teljesítéséért. Ezzel egy időben megmozdulásokat szerveznek az ottani magyarok több nyugat-európai városban is.","shortLead":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény...","id":"20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdca12-a822-4c72-9051-6be247ceb712","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","timestamp":"2019. január. 15. 12:24","title":"Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","shortLead":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","id":"20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b5872-757e-41fd-9661-50e76361153b","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","timestamp":"2019. január. 14. 10:26","title":"Az Élet Iskola alapítója halt meg a jég alá szorulva Bárdudvarnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja, melyek a közösségi oldalon megjelent álhírek.","shortLead":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja...","id":"20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03476cf-806b-4d87-b3ee-431c106bbabb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","timestamp":"2019. január. 13. 15:13","title":"Nagy-Britanniában beindult a Facebook tényellenőrző szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]