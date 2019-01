Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","shortLead":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","id":"20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce813eb-7096-497d-8ffb-8f200897769c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","timestamp":"2019. január. 16. 10:40","title":"A forgalommal szemben menekülve próbálta lerázni a rendőröket egy német audis Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12 munkanapon belül történik, szóval január 31-ig is elhúzódhat a dolog.","shortLead":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12...","id":"20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55f665-b555-4427-b851-e09565644a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","timestamp":"2019. január. 16. 12:39","title":"Lesz, aki csak a hónap végén kapja meg a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. ","shortLead":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de...","id":"20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af775aa-bdde-4fdb-87ab-eaf43137b09c","keywords":null,"link":"/sport/20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Borzalmas napon van túl a magyar Dakar-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden gyerek jusson el évenként legalább egyszer ingyenesen színházba, koncertre, cirkuszba és táncelőadásra, ez az Emmi és az MMA közös terve.","shortLead":"Minden gyerek jusson el évenként legalább egyszer ingyenesen színházba, koncertre, cirkuszba és táncelőadásra...","id":"20190114_Szinhazba_cirkuszba_koncertre_vinne_a_gyerekeket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6846f0e-941e-4bca-ab0b-62d57b6005c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Szinhazba_cirkuszba_koncertre_vinne_a_gyerekeket_a_kormany","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Színházba, cirkuszba, koncertre vinné a gyerekeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük előnyben, eltekintünk azonban azoktól az alapvető információktól, amelyek a saját helyzetünk és az előttünk álló kihívás mélyebb megértését biztosítanák.","shortLead":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük...","id":"20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2fc56-2dcd-4858-a9c1-e2b32ce306b3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","timestamp":"2019. január. 15. 13:15","title":"Miben és hogyan segíthet a figyelő hallgatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár életmentő is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár...","id":"20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59c26e-61db-4ec2-a999-3a380eedc754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","timestamp":"2019. január. 14. 19:03","title":"Életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak arról, hogy az önkormányzati cégek ne alkalmazhassák a „rabszolgatörvény”. Az is kiderült, hogy van olyan önkormányzati alkalmazott, akinek ezernél is több túlóráját nem fizette ki még az előző városvezetés.","shortLead":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak...","id":"20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ae5853-f913-4991-b572-fa031b7ab9eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","timestamp":"2019. január. 16. 10:29","title":"Márki-Zay: Volt olyan önkormányzati dolgozó, akinek ezernél is több kifizetetlen túlórája volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","shortLead":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","id":"20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d465d-322c-4f30-91d9-87ecc76cdec9","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Új dallal rukkolt elő a The Cranberries Dolores O'Riordan halálának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]