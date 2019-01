Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0950c645-7871-49e8-b633-b878d99cf136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre erősebbé vált a melegek szembeni retorika, Jean Wyllys ezért az országot is elhagyta.","shortLead":"Egyre erősebbé vált a melegek szembeni retorika, Jean Wyllys ezért az országot is elhagyta.","id":"20190125_Halalos_fenyegeteseket_kapott_ezert_lemondott_Brazilia_meleg_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0950c645-7871-49e8-b633-b878d99cf136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2484ba7c-f092-4c23-b2d7-a7561bb6e6c4","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Halalos_fenyegeteseket_kapott_ezert_lemondott_Brazilia_meleg_kepviseloje","timestamp":"2019. január. 25. 13:02","title":"Halálos fenyegetéseket kapott, ezért lemondott Brazília első vállaltan meleg képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő megállapodást. Macedónia a jövőben Észak-Makedónia lesz, Görögország viszont nem akadályozza északi szomszédja euró-atlanti integrációját.","shortLead":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő...","id":"20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a79a57-a353-412a-810b-89c45faf3f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","timestamp":"2019. január. 25. 14:51","title":"Végre megoldódott a görög-macedón viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulmány szerint mindent összevetve a házasságból a férfiak többet profitáltak, mint a nők.","shortLead":"A tanulmány szerint mindent összevetve a házasságból a férfiak többet profitáltak, mint a nők.","id":"20190125_Brit_tudosok_a_hazas_emberek_fittebbek_mint_az_egyedulallok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f65dd-b719-464e-aa5a-fa7f952fc973","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Brit_tudosok_a_hazas_emberek_fittebbek_mint_az_egyedulallok","timestamp":"2019. január. 25. 07:38","title":"Brit tudósok: a házas emberek fittebbek, mint az egyedülállók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","shortLead":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","id":"20190125_szasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccf5f84-f558-4aab-a104-6895544b3f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_szasz","timestamp":"2019. január. 25. 10:13","title":"\"A dokumentumfilmek dolga arról beszélni, hogy most éppen mi van velünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","shortLead":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","id":"20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec39080-5210-42f5-99c5-6d05509c4e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","timestamp":"2019. január. 25. 10:06","title":"Vécéből harapta ülepen a piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Nem_lehet_zongorazni__a_Tv2_eloben_tudositott_Oszter_Sandor_elromlott_kazanjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e71db-6d18-4093-94dc-b5766c410bdc","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Nem_lehet_zongorazni__a_Tv2_eloben_tudositott_Oszter_Sandor_elromlott_kazanjarol","timestamp":"2019. január. 25. 12:19","title":"\"Nem lehet zongorázni\" – a Tv2 élőben tudósított Oszter Sándor milliós kazánjának bedögléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]