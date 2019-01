Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen a Google-féle AlphaStar, amely ellen lehetetlennek bizonyult bármi is tenniük a vizsgáztatására felkért StarCraft-profiknak.","shortLead":"A gondolkodást igénylő, vagyis összetett programokban is egyre jobban teljesít a mesterséges intelligencia – különösen...","id":"20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e781b80-7de9-4e16-ba43-a7cbd8c6f585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2c1e1-71ba-4bb7-a2f3-3620001a06ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_deepmind_alphastar_starcraft_2_team_liquid","timestamp":"2019. január. 26. 12:03","title":"Elkaszálta a mesterséges intelligencia a StarCraft két profi emberi játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat szerint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a haszonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár előteremtése.","shortLead":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat...","id":"20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ad9d1-fe4a-46c8-9f9e-c481414d894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. január. 25. 13:51","title":"Verseny nélkül viheti a Budapest Bankot is Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége – például akkor is, ha külföldön ad el valamilyen ingóságot. A NAV most 25 oldalon át részletezi, hogy kitől, mikor és mennyit kér, és az kiderül, miért nem érdemes \"lapítani\".","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége –...","id":"20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c121a-1876-49ac-aabb-34a91710c54a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","timestamp":"2019. január. 25. 12:24","title":"A külföldön dolgozó magyarokat is megadóztatja a magyar állam – még ha nem is tudnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","shortLead":"Melania Trump-The Telegraph: 5-0.","id":"20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd2cd9c-07fe-4a2f-a6ce-0477ba289008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2552de6-2b2b-48f8-b6ba-a9502400ebb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Tovabb_gazdagodnak_Trumpek","timestamp":"2019. január. 26. 15:40","title":"Tovább gazdagodnak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról, hogy augusztusra az összeomlás szélére került a részleg, és az újra működési problémával küzdő koraszülött centrum bajait is a távozó vezető okozta szerinte. A miniszter magyarázatában ugyanakkor elferdítette a tényeket. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról...","id":"20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb07c3-627b-4ea4-a441-545206047635","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","timestamp":"2019. január. 24. 18:35","title":"Zacher Gáborra mutogat a Honvédkórház sürgősségijén kialakult állapotok miatt a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük a csúzlijaikat.","shortLead":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük...","id":"20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c887c59-d841-4813-b6fd-33163539583f","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","timestamp":"2019. január. 26. 10:52","title":"Csúzlival tartják távol a majmokat a Tádzs Mahalnál, mert folyamatosan zaklatják a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]