[{"available":true,"c_guid":"4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy befejezi a profi pályafutását.","id":"20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e16256d-d9c9-40ab-8601-dd59cf2abdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5456ab7b-4866-44b3-a335-f2c1d7a2ad30","keywords":null,"link":"/sport/20190129_sakk_visszavonulas_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2019. január. 29. 20:53","title":"Visszavonul az orosz sakklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538125c7-01d1-4a3d-b032-9d3216725dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Olcsóbb lesz a harkányi fürdő felújítása, kemény ezer forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közleményben reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a Transparency International jelentésére, amelyben a szervezet az uniós tagállamokat listázta a korrupció elterjedtsége szempontjából. ","shortLead":"Közleményben reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a Transparency International jelentésére, amelyben...","id":"20190129_soros_gyorgy_transparency_international_korrupcio_jelentes_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cba456-109b-421a-ae04-be7c5e44b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_soros_gyorgy_transparency_international_korrupcio_jelentes_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","timestamp":"2019. január. 29. 15:58","title":"A kormány szerint Soros áll a korrupciós jelentés mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","shortLead":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","id":"20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa7247-a6bb-46fb-b57b-f9b0d7cde6fa","keywords":null,"link":"/elet/20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","timestamp":"2019. január. 28. 20:00","title":"\"A magyar közönség a vérre nagyon ki van éhezve\" – virágzik a hazai pankráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac4a67-d7db-4b9a-86d2-aae31be1c5f1","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","timestamp":"2019. január. 29. 09:38","title":"Rosszul indult a napja? Nézzen cuki vidrát a Balatonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők vizsgálják, hogy hogyan lehetett alig négy perc alatt átírni a meghekkelt Orbán interjút. ","shortLead":"Szakértők vizsgálják, hogy hogyan lehetett alig négy perc alatt átírni a meghekkelt Orbán interjút. ","id":"20190128_Meghekkelt_Orban_interju_Fejer_Megyei_Hirlap_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612765e2-f5cd-425d-bd54-5c94388673ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Meghekkelt_Orban_interju_Fejer_Megyei_Hirlap_per","timestamp":"2019. január. 28. 20:37","title":"Hány perc alatt lehet meghekkelni egy interjút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]