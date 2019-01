Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79","c_author":"","category":"kkv","description":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz pénzből is épült üzemben. Arról senki nem beszélt, hogy mi lesz a cég rövidesen bezáró telepén, Mezőkovácsházán. A két telep közötti százötven kilométert kevesen tudják „áthidalni”.","shortLead":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz...","id":"20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c6249-704e-4663-92b7-824817d3c5d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","timestamp":"2019. január. 30. 18:10","title":"Mélykúton munkahelyeket, a Viharsarokban elbocsátásokat hoz az új vágóhíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215cfde-4eba-4c06-9788-0f077baf9337","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Valami nem stimmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt vezetés közben.","shortLead":"Mindezt vezetés közben.","id":"20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2354cb60-b887-40cb-a7dc-f1bb9cff55a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","timestamp":"2019. január. 31. 12:46","title":"Kihajolt a kocsi ablakán, majd PET-palackkal arcon ütötte a másik sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]