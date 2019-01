Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése után a cég élére visszatérő Steve Jobs hozta el a második aranykort. Az iPhone-nal, amely ugyan még mindig egy nagyon népszerű telefon, de most már messze nem az az elejthetetlen csodavad, ami néhány éve még feltétel nélkül termelte a dollármilliárdokat.","shortLead":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése...","id":"20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3855ea2-6d1c-4c48-b81f-fb76097abbe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","timestamp":"2019. január. 30. 06:13","title":"Vége az Apple második aranykorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","id":"20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a6fcf-cdef-41e6-b5d9-70a3d2171a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","timestamp":"2019. január. 31. 15:21","title":"670 lóerővel támad ez az új 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt vezetés közben.","shortLead":"Mindezt vezetés közben.","id":"20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2354cb60-b887-40cb-a7dc-f1bb9cff55a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kihajolt_a_kocsi_ablakan_majd_PETpalackkal_arcon_utotte_a_masik_sofort","timestamp":"2019. január. 31. 12:46","title":"Kihajolt a kocsi ablakán, majd PET-palackkal arcon ütötte a másik sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületben lévő 42 ember közül 39 embert vittek kórházba. ","shortLead":"Az épületben lévő 42 ember közül 39 embert vittek kórházba. ","id":"20190129_Nem_volt_sulyos_eset_az_angyalfoldi_irodahazbol_korhazba_vitt_emberek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57011f17-f210-45ad-8c56-68276bb210c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Nem_volt_sulyos_eset_az_angyalfoldi_irodahazbol_korhazba_vitt_emberek_kozott","timestamp":"2019. január. 29. 20:46","title":"Nem volt súlyos eset az angyalföldi irodaházból kórházba vitt emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy utahi síparadicsomban történt a baleset.","shortLead":"Egy utahi síparadicsomban történt a baleset.","id":"20190130_Cserbenhagyasos_gazolas_milliokra_perlik_Gwyneth_Paltrowt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa048fcd-f709-41c4-9991-e9fa12f737d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Cserbenhagyasos_gazolas_milliokra_perlik_Gwyneth_Paltrowt","timestamp":"2019. január. 30. 09:49","title":"Cserbenhagyásos gázolás: milliókra perlik Gwyneth Paltrow-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","shortLead":"A Jeep Wrangler új eTorque mildhibrid rendszerének fejlesztésében komoly szerepe volt a magyar szürkeállománynak.","id":"20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfaa13a-3742-4ce1-97cb-edc6ebdf2a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc16e7a-91df-48bf-805d-2cd097f995fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_hibridde_valik_a_kokemeny_amerikai_jeep_wrangler_terepjaro_raadasul_budapesti_segitseggel","timestamp":"2019. január. 30. 13:20","title":"Hibriddé válik a kőkemény amerikai Jeep terepjáró, ráadásul budapesti segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel a figyelmet, szerinte korábban is rendszeresen elromlottak, és mindig hónapokig tartott megjavítani őket.","shortLead":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel...","id":"20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1e101-f2f4-4b4c-8450-d503ada36dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 30. 16:00","title":"Egy lift sem működik a 35 milliárdért felújított békéscsabai vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]