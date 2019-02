Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1dc398-7935-4c81-8e82-859bc913a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaec967-e7c1-4fb5-951d-ab2433deaf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Marabu_FekNyuz_Tiszta_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Tiszta ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","shortLead":"Dobos Menyhért vezérigazgató szerint Hadházy videója nem minősül közérdekű közleménynek. ","id":"20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4247c29c-d6b2-4a4a-bd07-bd5bf04273df","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_kozteve_nem_adja_le_Hadhazy_hirdeteset_visszamegy_szamon_kerni_a_teveszekhazba","timestamp":"2019. január. 31. 10:43","title":"A köztévé nem adja le Hadházy hirdetését, visszament számon kérni a tévészékházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső emigráció.","shortLead":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső...","id":"20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c3787d-0432-421c-b004-8d82b1297624","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 01. 10:11","title":"Lackfi János a kultúrharcról: Izgalmas buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959f673c-3e8f-44e8-b2ce-c188860da57e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Jobbik új, az áprilisi választásokkor mandátumot szerzett képviselője – egyben olimpiai bajnok vízilabdázó – azzal hívta fel magára a figyelmet fél éve, hogy rengeteg földje van. A nyáron 61 tételt sorolt fel. Megnéztük, most mennyit.","shortLead":"A Jobbik új, az áprilisi választásokkor mandátumot szerzett képviselője – egyben olimpiai bajnok vízilabdázó – azzal...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Steinmetz_Adam_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=959f673c-3e8f-44e8-b2ce-c188860da57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b75ca08-888e-4a8a-abed-be957b56920e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Steinmetz_Adam_jobbik","timestamp":"2019. február. 01. 01:05","title":"Követni is nehéz, de Steinmetz Ádám megvált egy kis földterülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint az étrendjük miatt.","shortLead":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint...","id":"20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c523fc-e723-4e1b-8e06-5e2c0a712c14","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","timestamp":"2019. január. 31. 21:11","title":"Szívbetegséget okozhat néhány divatos kutyaétrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak villámlátogatás a legutóbbi akcióhoz képest, mikor majdnem egy teljes hetet bent töltöttek a székházban.","shortLead":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak...","id":"20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ff0cc1-4f6b-423d-984d-474db41c1b99","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","timestamp":"2019. január. 31. 11:31","title":"Hadházy visszatért az MTVA-ba, rögtön lerácsozták az egyik folyosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c83661-fbae-473f-bcf4-c9c84d548377","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemrég közölte legfrissebb pénzügyi jelentését, amelyből többek között az is kiderült, hogy a közösségi oldal 1006 forintot keres havonta minden európai felhasználóján.","shortLead":"A Facebook nemrég közölte legfrissebb pénzügyi jelentését, amelyből többek között az is kiderült, hogy a közösségi...","id":"20190201_facebook_penzugyi_jelentes_2018q4_mark_zuckerberg_felhasznalok_szama_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c83661-fbae-473f-bcf4-c9c84d548377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cde7bb-617b-4325-9ea9-652a32d950e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_penzugyi_jelentes_2018q4_mark_zuckerberg_felhasznalok_szama_statisztika","timestamp":"2019. február. 01. 10:03","title":"Kit érdekel az adatszivárgás? Ömlik a pénz a Facebookhoz, a felhasználók is egyre többen vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A békéscsabai eset 2016 novemberében történt, a balesetben egy 16 éves fiatal halt meg.","shortLead":"A békéscsabai eset 2016 novemberében történt, a balesetben egy 16 éves fiatal halt meg.","id":"20190131_Sulyosabb_iteletet_hoztak_a_zebran_gazolo_mentos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ae72e2-f906-403e-bf7d-55d43aa244a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Sulyosabb_iteletet_hoztak_a_zebran_gazolo_mentos_ugyeben","timestamp":"2019. január. 31. 10:08","title":"Súlyosabb ítéletet hoztak a zebrán gázoló mentős ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]