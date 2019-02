Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","shortLead":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","id":"20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a822a539-2f52-44a1-9425-92a1148d99fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","timestamp":"2019. január. 30. 17:01","title":"Elárulta az MNB, mi lesz a 128 millió forintért megvásárolt festmény sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","shortLead":"Szombattól neten lehet szavazni a fákra. ","id":"20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc09237-e3a8-4568-b8ed-5f070f327ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebcf867-1e07-4a5e-a497-e60ff06145a5","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Egy_pecsi_mandulafa_a_magyar_indulo_az_Europa_Faja_versenyen","timestamp":"2019. január. 31. 14:59","title":"Egy pécsi mandulafa a magyar induló az Európa Fája versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is megcsappantak. Vagyona alapján a megyei jogú városok vezetői között hátul kullog Márki-Zay Péter.","shortLead":"Hitelét ugyan csökkentette Hódmezővásárhely tavaly februárban megválasztott polgármestere, de a megtakarításai is...","id":"20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99ce39-cf27-4dfb-90e1-c9ff718af327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MarkiZay_Peter_polgarmesterkent_is_szegenyebb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 10:44","title":"Márki-Zay Péter polgármesterként is szegényebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni és a hozzá tartozó gumi, na meg egy kis kézügyesség.","shortLead":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni...","id":"20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf28931-8701-4818-bfee-ca071eeab72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","timestamp":"2019. január. 31. 16:31","title":"A nap videója: így küzd meg a hóval a gigantikus kerekekkel felszerelt Honda Accord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","shortLead":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk...","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]