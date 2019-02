A lap a köztársasági elnök környezetére hivatkozva azt írta, hogy Macron a népszavazást tartja az egyetlen megoldásnak a sárgamellényes mozgalom okozta válság megoldására. "A végső megoldás a referendum, és nekifutunk. A nagy nemzeti vitával az elnök bebizonyította, hogy megvan a személyes tartaléka beindítani a gépezetet" - írta a lap meg nem nevezett elnöki forrásokra hivatkozva.

A sárga láthatósági mellényt viselő tüntetők 2018. november 17-én vonultak először utcára tiltakozva az ellen, hogy a kormány emelni akarta az üzemanyagokat sújtó környezetvédelmi adót. A kabinet végül elállt ettől, és december közepén jogosnak nevezve a társadalmi elégedetlenséget, több olyan intézkedést is bejelentett mintegy 10 milliárd eurós összegben, melyek célja a szegényebb társadalmi csoportok helyzetének javítása. A kormány álláspontja szerint már csak egy radikalizálódott kisebbség folytatja a megmozdulásokat, amelyeken egyebek mellett a vagyonadó visszavezetését és az állampolgári kezdeményezésű népszavazás intézményének bevezetését is követelik. A köztársasági elnök kezdeményezésére az országot érintő legfontosabb társadalmi és gazdasági kérdésekről január 15-én vitasorozat kezdődött országszerte 2 ezer helyen, amelyben Macron személyesen is részt vesz. Eddig három alkalommal több mint hat órán át válaszolt polgármesterek, állampolgárok és sárgamellényesek kérdéseire, aminek következtében lassú emelkedésnek indult a tetszési mutatója.

A sárgamellényesek egy része azonban a vita ellenére is folytatja a tiltakozásokat: szombaton mintegy 60 ezren tiltakoztak országszerte a rendőri erőszak, elsősorban a gumilövedékek rendszeres használata ellen a tüntetéseken. A JDD úgy tudja, hogy a választások lebonyolításáért felelős belügyminisztériumban a múlt héten felvették a kapcsolatot a nyomdákkal annak érdekében, hogy a május 26-ra tervezett EP-választásokkal egyidőben a népszavazást is meg lehessen tartani "amennyiben az államfő is megerősíti a menetrendet". A végső döntést Emmanuel Macron egy héten belül hozza meg - írta a lap.