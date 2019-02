„Még itt sincs Karcsi, de már itt ülnek sorban” – indokolja Molnár Róbert, hogy miért kezdenek aláírásokat gyűjteni a falugazdászi ügyfélszolgálat megszüntetése miatt. A kübekházi polgármester szerint váratlanul érte őket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara levele, amiben értesítették őket arról, hogy hétfőtől nem lesz a csongrádi településen tanácsadás.

„Pont a legszegényebb, a leginkább segítségre szorulóktól viszik el a szakértelmet. Az íróasztal mellett döntik el, hogy mi lesz jó majd Mari néninek” – mondja a kübekházi polgármester. A faluban aláírásgyűjtésbe kezdtek, próbálják kijárni a kamaránál, hogy megmaradhasson a heti egy napos ügyfélszolgálatuk. Molnár Róbert szerint csak kampányszlogen a Magyar Falvak program.

A falugazdász hálózatot 2014-ig a földművelésügyi hivatalokon keresztül az állam működtette, majd átvette azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezernyolcszáz ügyfélszolgálatot tartottak fent, hatszázötven falugazdász dolgozott a rendszerben. A központi irodákon kívül hetente egy napon tartottak ügyfélfogadást a kisebb településeken, de a falvak egy részében már korábban is csak alkalmanként járt a falugazdász.

A falugazdászok sokszor az egyetlen segítséget jelentik azok számára, akik sem jártassággal, sem a megfelelő eszközökkel nem rendelkeznek ahhoz, hogy a mezőgazdasági tevékenységüket adminisztrálják, a hivatalokhoz benyújtott igényeiket benyújtsák. A kübekházi polgármester szerint most pont ezek, a főként idősebb gazdálkodók maradnak magukra.

„A falugazdászok száma nem csökken, csak az ügyfélszolgálatoké” – magyarázza az átalakításokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója. Darabos Tamás azt is elmondta, hogy valóban bezárnak ügyfélszolgálati irodákat, de azokat zárják be, ahol a tesztelésük alapján kevesebb ügyet intéztek, például, Kübekházán 190 ügyet intézett a falugazdász egy év alatt. Ráadásul, ahogy a főigazgató elmondta, arra is van lehetőség, hogy alkalmanként, amikor kampányszerűen kell beadni kérelmeket, akkor továbbra is ügyfélfogadást fognak tartani, valamint, ha többen igénylik, akkor „hívásra” kimegy a falugazdász. Darabos szerint az ügyfélszolgálat megszüntetése csupán annyit jelent, hogy nem akarnak olyan „üzemet” fenntartani, ahol sok az üresjárat.

Darabos Tamás szerint fontosabb feladatokat kell majd a falugazdászoknak teljesíteniük, el kell érniük azokat a nagygazdálkodókat, akik kevés alkalommal találkoznak a kamara szakembereivel, mivel azok a versenypiaci szakemberek munkáját veszik igénybe. Az agrárkamara célja most az, hogy az agrárcégeket megismertessék a legújabb technológiákkal, amelyek alkalmazása elkerülhetetlen lesz, ha nem akarnak leszakadni, vagy a munkaerő piaci helyzettel szeretnének megküzdeni.